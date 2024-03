Demichelis no polemizó por los fallos arbitrales

Luego del triunfo de River Plate sobre Independiente Rivadavia de Mendoza, el técnico Martín Demichelis analizó el partido y anticipó el duelo contra el "rojo" de Avellaneda: "No hablé jamás de los árbitros".

El "millonario", la noche del miércoles, le ganó 2 a 0 a la "lepra" por la fecha 9 de la Copa de la Liga. Con dos tantos de Miguel Ángel Borja, River se subió a la cima de la tabla de posiciones con 17 unidades, producto de 4 triunfos y 5 empates. Mientras que en el conjunto cuyano se produjo el debut de volante sampedreño Francisco Maidana, exGimnasia de Jujuy. "Panchito" ingresó en los minutos finales del encuentro, disputado en el estadio "Monumental".

En tanto, el "millo" es el único equipo que no perdió en lo que va del año y comparte la punta con Argentinos Juniors, Instituto e Independiente, que lo visitará mañana desde las 19.15 horas en Avellaneda con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Lo cierto es que en el último duelo del "rojo" contra Barracas Central, terminó siendo todo muy polémico por el labor de Pablo Dóvalo en el encuentro. Además, los entredichos con el técnico Carlos Tevez y el dirigente afista Pablo Toviggino en las redes sociales. De esta manera, Martín Demichelis se expresó en conferencia de prensa.

Antes de que River enfrente a Independiente en el Estadio Libertadores de América, Demichelis sostuvo: "No hablé jamás de los árbitros y no lo voy a hacer ahora". En consecuencia, el entrenador no quiso meterse en la polémica del rival que se le viene.

"Necesitábamos cortar la racha de empates. Dejamos pasar la oportunidad ante Boca y después nos remontaron el partido en Córdoba", completó Demichelis con respecto a la reciente victoria.

Los próximos tres compromisos de River serán muy importantes, ya que en el medio se disputará un partido por un título contra Estudiantes de La Plata.

Después de medirse ante el conjunto dirigido por Tevez, se jugará la final de la Supercopa Argentina frente al "pincha" en Córdoba, el miércoles 13 de marzo. La seguidilla terminará el domingo 17, cuando River reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, a las 18.30.

El hecho de haber conseguido este sólido triunfo sirvió para encaminar la campaña luego de cuatro empates consecutivos que llevó a los hinchas a mostrar su malestar con el entrenador, que fue recibido con algunos silbidos previo al duelo con los mendocinos. Ahora la historia es diferente.