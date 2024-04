Malvinas venció 2 a 0 a Gorriti y lo dejó afuera

Triunfo sacrificado. En medio de una tarde lluviosa y en un campo de juego complicado, Islas Malvinas superó 2 a 0 a Atlético Gorriti y así clasificó a la próxima instancia de la fase clasificatoria de la Copa Jujuy 2024. Con goles de Luna en la primera parte y en el complemento del ingresado Callata confirmó su continuidad en la competencia, sabiendo que en el duelo de ida había ganado 1 a 0 en el “Fausto Tejerina”

Los primeros minutos no fueron nada agradable para las vista de los aficionados y presentes en el reducto del barrio Mariano More‑ no. Recién a los 22’ aparecieron las emociones ya que un centro de Cruz al segundo palo le sirvió para que Luna se acomode y defina al primer palo de Farfán que nada pudo hacer y de esa forma los “héroes” se pusieron en ventaja.

Cerca de la media hora de juego se proyectó Salas en el “diablo” y ahí qui‑ so sorprender pero su disparo se fue apenas alto del parante. Luego Tastaca intentó por vía aéreas pero no pudo lograr el empate. Antes del cierre Alejo tuvo una clara chance de gol en un centro rasante que recibió pero no estuvo fino en su definición. La segunda etapa fue más dinámica donde Borda Bossana a los 5’ pisó el área y quiso gambetear hasta el arquero pero terminó dilapidando una clara chance para liquidar el partido a favor de los “héroes”. Luego el mismo delantero periqueño malogró otra oportunidad tras un centro pero Farfán le ahogó la intención con una volada increíble.

Gorriti no encontraba respuestas, mientras que Alejo y Borda Bossana seguían insistiendo en el ataque de Malvinas. Y cuando el partido se esfumaba, Tolaba asis‑ tió a Alejo pero también la tiró afuera. En el epílogo un centro a Callata metió la frente, tras una buena jugada, y selló el 2 a 0 final.l