Enzo Fernández reconoció que no está en su mejor nivel futbolístico

El mediocampista de Chelsea Enzo Fernández admitió que aún no logró encontrar su mejor forma después de fichar por el club inglés en 2023 y aseguró que está intentando llegar su versión "que se vio en el Mundial".

El Chelsea, que gastó más de 400 millones de libras (507,24 millones de dólares) para incorporar a 13 nuevos jugadores el año pasado, mostró hasta ahora un desempeño muy irregular en la temporada.

El mediocampista argentino, fichado por 106 millones de libras procedente del Benfica en enero de 2023, todavía se encuentra lejos de recuperar el rendimiento que exhibió en el Mundial de Qatar 2022.

"Estoy intentando llegar ahí, a la versión de mí que se vio en el Mundial. Quiero sentirme como aquel Enzo que jugaba en Qatar", manifestó Fernández en una entrevista publicada este miércoles en la web del club.

"Quiero volver a estar ahí. Me siento bien, cada día mejor, pero todavía no al cien por ciento. Me estoy adaptando y aún no me siento del todo yo mismo, pero estoy tratando de llegar lo antes posible y trabajando duro cada día para conseguirlo", añadió el ex jugador de River.

A pesar de sus dificultades en la liga, el Chelsea aún podría terminar la temporada con un título, tras haber alcanzado las semifinales de la FA Cup.

"Todos intentamos hacerlo lo mejor posible. Todavía podemos ganar un trofeo esta temporada. Estamos en la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City y creemos en este grupo y en el cuerpo técnico, en todo lo que aportan en cada entrenamiento y en cada partido", cerró el campeón del mundo.

El Chelsea, que es noveno en la Premier League, recibirá al Everton en liga antes de enfrentarse en semifinales de la Copa de Inglaterra al Manchester City el 20 de abril.