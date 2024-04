Habrá clásico en San Pedro

Tiro y Gimnasia derrotó a Atlético El Polo por 3 a 2 y obtuvo el pasaporte a la final de la Copa Jujuy de la Liga del Ramal. Los goles fueron anotados por Patricio Brizuela, Lautaro Aguirre y Franco Elías para el local, mientras que para el conjunto azucarero, achicaron la diferencia Cristian Robles y Ezequiel Hinojosa. En la "visera de cemento", Atlético San Pedro, le ganó a La Esperanza por 5 a 0 y es el otro finalista.

En "El Fortín" de barrio Belgrano, Tiro y Gimnasia recibió a un duro rival porque Atlético El Polo venía a hacer su juego y a buscar la victoria. El primer tiempo fue bastante trabado, ambos tuvieron claras oportunidades de gol, pero no afilaron la puntería en la última jugada. A los 20', la pelota entró por el lateral y le quedó cerca del área a Patricio Brizuela, decretando la apertura del marcador. Animado por ese gol, el plantel albiceleste buscó aumentar la diferencia y a los 24', apareció el chiquitín Lautaro Aguirre que se llevó la pelota desde media cancha, la guapeó dejando a todos los defensores en el camino, entró al área chica y solo frente al arquero, definió de primera. El gol fue celebrado a lo grande por la parcialidad local y por todo el equipo lobo. Atlético El Polo no se quedó, siguió buscando el gol pero no se le abría el arco, hasta que a los 33', Cristian Robles, se sacó la mufa y esta vez la mandó al fondo de la red achicando la diferencia. Con la victoria parcial por un ajustado 2 a 1, se fueron al descanso.

En la etapa complementaria, el local comenzó a ceder espacios, lo que fue aprovechado por la visita que, oxigenado por los cambios, pudo tener dominio de la pelota. El Polo buscó, marró varios goles y en una contra, la pelota le quedó a Franco Elías se encontró con el gol poniendo a Tiro 3 a 1.

El conjunto "azucarero", no se resignó, llegaba, pero todo se diluía al llegar al área chica. A los 35', Ezequiel Hinojosa logró vulnerar la valla defendida Mariano Cabrera y puso el marcador 3 a 2, resultado que no se movería hasta el final.