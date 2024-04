El 'Pipi' Romagnoli fue presentado como nuevo entrenador de San Lorenzo: "Es una oportunidad única"

El ya ex entrenador de la reserva de San Lorenzo, Leandro Atilio Romagnoli, fue presentado como nuevo director técnico del primer equipo del “Ciclón” tras la salida de Ruben Darío Insua.

Acompañado por el presidente del club, Marcelo Moretti, y el encargado del fútbol profesional, Néstor Ortigoza, el ‘Pipi’ fue oficializado como nuevo entrenador de San Lorenzo: "Es una oportunidad única para mi. Desde que asumí la semana pasada hablé tanto con Marcelo, como con Néstor. Es un orgullo para mi hacerme cargo de este equipo. Desde el momento que me ofrecieron dije que si".

"Siempre dije que no estaba apurado. Tocó, llegó el momento. Estoy contento, feliz. Hay que estar a la altura de un club tan grande como San Lorenzo. Tenemos que trabajar todos los días y poner al club en lo más alto" agregó el director técnico de 43 años.

Romagnoli debutará el próximo martes en la visita al Liverpool de Uruguay por la tercera fecha del Grupo de la Copa CONMEBOL Libertadores, trofeo que siempre le fue esquivo al “Ciclón” pero que él mismo como capitán pudo traerlo a Boedo en 2014.

Sobre esta competición, en la que San Lorenzo no arrancó bien con un empate y una derrota, el campeón del mundo Sub-20 en 2001 con la Argentina declaró: “Quien iba a imaginar en el 2014 que íbamos a levantar la Copa. Esta vez tampoco arrancamos del todo bien y esperemos mejorar. Cómo dijo Patón; 'Hay que soñar'”.

"Soy consciente de lo que me juego. Pongo arriba de la mesa el cartel de "ídolo". Desde que decidí ser técnico y mí sueño era dirigir San Lorenzo, sabía que eso se iba a poner en juego" Llego después de Rubén, él dio mucho al club, una gran persona" añadió el ex mediocampista.

Por su parte, Moretti destacó el entusiasmo que tenía Romagnoli por hacerse cargo del primer equipo: "Notamos las ganas de él, creemos que es la persona indicada para comenzar un camino deportivo distinto al que empezamos. Ganar en Uruguay y de local por la Copa, son los objetivos que nos pusimos a corto plazo".

"Solamente fueron dos los técnicos que nos dijeron que no. No fue así como se dijo en los medios que no quería venir nadie. Muchos querían venir, pero optamos por el Pipi, conoce el 60% del plantel. Tiene una preparación más moderna, no como otros técnicos" agregó el presidente sobre lo que fue la búsqueda del reemplazante de Insua.

Por último, el mandatario sanlorencista se refirió, justamente, al anterior entrenador con el cual no se llegó a un acuerdo ecónomico por la rescisión de su contrato: "Nos vamos a poner de acuerdo con Rubén. Estaremos eternamente agradecidos con él, es de la casa, nos sacó de un momento muy difícil. No acompañaron los resultados deportivos, en otro fútbol del mundo se iba antes".