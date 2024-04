En la Unju jugarán el 1º encuentro de mini

El sábado se desarrollará el primer encuentro de minivóley del 2024 bajo la supervisión de la Federación Jujeña de Vóleibol. El certamen es organizado por el Club Universitario 23 de Agosto.

Este será el primer encuentro del año que se desplegará íntegramente en las instalaciones deportivas del Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy, ubicado en avenida Bolivia 1239 del barrio Huaico, comenzando a las 9.30 hasta las 12.

Las inscripciones para ser parte del evento se encuentran abiertas para todos los equipos federados y no federados pudiendo hacer llegar su postulación hasta las 12 del próximo martes 23 del corriente mes siendo el mismo inamovible por cuestiones organizativas.

La iniciativa está destinada a niñas y niños desde los 5 años hasta los 12 que están dando sus primeros pasos y tiene como objetivo el promover esta disciplina, con los valores y lazos de amistad que se puedan generar, siempre con la premisa de la diversión en la etapa de aprendizaje.

Durante la jornada, todas y todos los jugadores contarán con un refrigerio saludable y al finalizar recibirán un recordatorio como presente por la participación, por lo que se espera contar con un buen número de clubes.

Por otra parte, continúa jugándose la cuarta fecha del Torneo 50° Aniversario de la Federación Jujeña de Vóleibol denominado "Dr. Oscar 'Pipi' Cardoso", para las divisiones formativas en las ramas del femenino y masculino.

Tal es así que hoy a las 9 lo harán en la categoría Sub 16 PreSelSub14 vs. Gimnasia y Esgrima en la cancha 1° de Marzo y en el mismo reducto pero a las 10.30 Sub 18 PreSelSub16 vs. Gimnasia. Ayer se jugó el partido Sub 18 masculino donde Independiente cayó 3 a 0 con Española con parciales: 6-25; 17-25; 18-25.