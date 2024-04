Nicolás Clady triunfó en la Copa Sudamericana 2024

Se disputó la Copa Sudamericana en el Tiro Federal de Buenos Aires, en la que el jujeño Nicolás Clady se impuso en la categoría Junior. Mientras que en la clasificación General quedó en el 2º puesto.

La modalidad de tiro en el que compitió el joven deportista jujeño fue foso olímpico o tiro al platillo con escopeta.

Ante este matutino, Nicolás Clady, comentó como fue el desarrollo de la competencia en Capital Federal.

"Tuve un desempeño óptimo en las vueltas y sobre todo el segundo día que sabía que no podía tirar mal si quería obtener el oro. Se siente una presión y unos nervios increíbles pero pude manejar todo bien. Me pone muy orgulloso representar a mi país y sobre todo a Jujuy que es la provincia que me vio crecer.

También el tirador no se olvidó de los que están siempre: "Quería agradecer a todos los que me apoyan sobre todo mamá y papá que hacen todo lo posible para que yo pueda seguir compitiendo", mencionó.

En mención a lo que para él significa cosechar frutos a nivel deportivo y ser espejo para los adolescentes y jóvenes interesados en el tiro, Clady expresó: "Sí se puede motivar mucho a los que se quieran comenzar así como yo comencé desde abajo y hoy en día bueno tengo la oportunidad de practicarlo profesionalmente. A su vez agregó: "Los que quieran aprender o ver de qué se trata yo sin compromiso los puedo hacer entrar en el tema".

En la categoría en la que triunfó el jujeño, se puede usar todo tipo de escopetas de cañón liso, incluidas las semiautomáticas, siempre que su calibre no sea mayor del calibre 12. Están prohibidas correas en las escopetas. La munición empleada no debe exceder de 70 mm de longitud y la carga del disparo no excederá de 24 gr de perdigones que deberán ser esféricos y de un diámetro no mayor de 2,5 mm, estando prohibida la munición de pólvora negra, cartuchos trazadores, incendiarios o especiales.

Sin lugar a dudas, Nicolás Clady, ganador de la Copa Sudamericana el pasado fin de semana tiene mucho para seguir dándole alegrías a nuestra provincia.