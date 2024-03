La vacuna contra el dengue alcanzó los $70.850 por dosis

Con la confirmación de 233 casos de dengue en Jujuy en lo que va del año, hay demanda de la vacuna contra esta enfermedad viral pese a su alto costo.

Tras un relevamiento de El Tribuno de Jujuy por diferentes farmacias del centro capitalino se pudo saber que actualmente cada dosis cuesta $70.850. Cabe recordar que la vacuna se compone de dos dosis, promediando así su precio total en $141.000.

En diálogo con este matutino una farmacia ubicada sobre calle San Martín informó que la dispensa de la vacuna contra el dengue, denominada Qdenga, es constante y regular dada la situación epidemiológica por la que atraviesa no sólo la provincia sino la región y que no hay faltantes.

"Es un medicamento nuevo y pese a que no lo cubren todas las obras sociales la gente sí lo busca. En nuestro caso hasta nos han tocado familias enteras que vienen a comprar para vacunarse todos", comentó el farmacéutico.

Si ya preocupa el incremento de casos en Jujuy, el precio no ayuda a sobrellevar la situación. Si se remonta al momento de su lanzamiento, en octubre de 2023 cada dosis de Qdenga costaba $37.514, dos meses después, en diciembre su precio subió a $41.000 y en enero de este año saltó a los $67.500. Hoy ya se vende a $70.850 lo que indica una suba del 88,9% en cinco meses.

Con estos precios, la mayoría de las dispensas se hacen a través de obras sociales que llegan a cubrir algunas hasta el 40%. Todavía son muy pocas las prepagas que incluyeron a este medicamento en su vademécum, desafortunadamente Pami no es una de ellas por lo que los jubilados deben pagarla al cien por ciento, siendo ellos los que más la demandan.

En este sentido el farmacéutico destacó que la vacuna está indicada para personas a partir de los 4 años de edad. La inmunización tiene como requisito presentar receta médica para la dispensa y aplicación de la primera dosis y ya no para la segunda ya que para esta última instancia se debe presentar el certificado de vacunación expedido en la primera.

Es una realidad que algunas farmacias todavía no se han provisto de esta vacuna que, a medida que la situación epidemiológica se agrava, aumenta su demanda al igual que de los repelentes que pese a que no se registran faltantes, su acceso se dificulta de igual manera por sus precios. Un repelente de 10 horas de duración en presentación de 100 ml cuesta $9.600, mientras que uno de segunda marca en spray por 120 ml, $5.700.

Por el momento, la alternativa más accesible es el uso de repelente y los cuidados clave en el hogar como el descacharrado, limpieza diaria de bebederos, recambio en floreros, etc. Es que, es un hecho que la vacuna contra el dengue no se incluirá en el calendario nacional, así lo anunció el Gobierno nacional tras argumentar que "no hay evidencia suficiente sobre su efectividad".

Resulta pertinente sugerir que antes de adquirir la vacuna contra el dengue se consulte con un médico, no sólo para que expida la receta necesaria, sino para corroborar si este es el momento correcto de hacerlo. Es que médicos infectólogos de la ciudad de Posadas, Misiones recomendaron no inmunizarse todavía sino hasta abril o mayo cuando pase el alerta epidemiológico por dengue porque al tratarse de una vacuna a virus vivos que empieza a actuar recién a los 25 días, en caso de contraer la enfermedad en este periodo, el cuadro podría resultar más grave.



Jujuy promedia 29 casos de dengue cada 100 mil habitantes

El crecimiento en los casos de dengue que se viene dando en todo el país tiene distintas variaciones de acuerdo a cada provincia. Según datos nacionales publicados hasta el 5 de marzo, en Jujuy se llevaban detectados 233 casos de dengue en lo que va del año, un promedio de 29 infectados cada cien mil habitantes.

La provincia se ubica alrededor de la mitad de tabla en relación al resto de las provincias, donde Formosa y Chaco se llevan la peor parte con 1.217 y 1.171 casos cada cien mil habitantes respectivamente.

Hay siete provincias argentinas que promedian menos de diez casos cada cien mil habitantes. Son Río Negro (1), Mendoza (2), San Juan (3), Chubut y Neuquén (4), San Luis (7) y La Pampa (8).

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) está interviniendo para reforzar la capacidad de respuesta frente al crecimiento exponencial de infecciones en la región. Antes de una reunión con las jurisdicciones, comunicaron: "Las acciones clave son el control del mosquito transmisor, la prevención de picaduras, una atención oportuna y adecuada de los casos y el compromiso continuo de las comunidades".

Esa intervención incluye, además, que la Argentina genere y comparta datos epidemiológicos de calidad para ingresar la información del país a la Plataforma de Información en Salud para las Américas (Plisa), de la que estaba ausente.

El lunes pasado, hubo una reunión también con las provincias debido a un aumento de los fallecidos por dengue. Oficialmente se confirmaron 37 decesos para lo que va de 2024. Ante la consulta, Salud confirmó ese encuentro y explicó que se formó "una red de referentes clínicos por provincia para unificar criterios de caracterización de los casos, el diagnóstico y el tratamiento para los cuadros de dengue leve y grave".

El año pasado, en las provincias del noreste argentino (NEA) el virus que transmite el mosquito Aedes Aegypti no dejó de circular y, a partir de noviembre, los diagnósticos empezaron a escalar de nuevo en esa zona del país.