Condenaron al arzobispo de Salta por violencia de género contra las Carmelitas Descalzas

La jueza Carolina Cáceres Moreno decidió condenar al arzobispo Mario Cargnello y a otros líderes religiosos por casos de violencia de género contra monjas Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo y los obligó a hacer tratamiento psicológico y capacitarse en género.

Además, la jueza estableció que deben mantener la prohibición de acercamiento, tras encontrarlos responsables de hechos de violencia de género ejercida contra las monjas Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo durante más de 20 años, incluyendo violencia física, psicológica y económica.

Uno de los condenados es Cargnello, mientras que los otros son el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.

En su sentencia la magistrada detalló los hechos de violencia: "La obstrucción/demora/negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica".

En tanto, las medidas incluyen tratamiento psicológico durante seis meses y capacitación en género y violencia de género, con supervisión del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.

También se ordenó notificar al papa Francisco y se impusieron costas judiciales a los acusados, con revisión de conducta de los abogados implicados.

La jueza instó a las denunciantes a realizar retiros y/o ejercicios espirituales para abordar psicológicamente las consecuencias del maltrato sufrido.

La medida, que no está firme, será apelada por los abogados del Arzobispado quienes sostienen que "no hay fundamentos" de porqué se mantienen las medidas de restricción si en dos años no hubo novedades; plantean que incluso el monasterio San Bernardo dejó de estar bajo la jurisdicción de Cargnello hace un año y medio y grafican con que De Elizalde vive en la provincia de Buenos Aires y hace al menos dos años que no va a Salta. "La jueza le corrió vista varias veces a la fiscal penal, quien rechazó actuar", indicaron.

El proceso cautelar se inició días antes de la Semana Santa de 2022, con una presentación de la entonces priora del convento, María Fátima del Espíritu Santo. La entonces abogada de las religiosas, Claudia Zerda Lamas, explicó que las monjas sufrían "hostigamiento" desde 1999.

La adhesión de las monjas carmelitas descalzas del Convento San Bernardo a la Virgen del Cerro genera molestia en la Iglesia y esas diferencias son la base de algunas de las situaciones que integran el proceso judicial.

El enfrentamiento se espiralizó hasta contar con la intervención del Vaticano y el inicio de una investigación judicial sobre la Fundación de la Virgen del Cerro y su relación con el monasterio.

El 30 de marzo de 2022, doce días antes de la presentación judicial, un documento del Vaticano advirtió a las carmelitas que se nombrará un "auxiliar apostólico" y les pidió que no se involucren con la "vidente", como llama a María Livia Galliano, la mujer que dice tener "apariciones" de la Virgen del Cerro.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica es la que emitió el documento, que lleva la firma de José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario.