“Estamos en una crisis de crecimiento”

En Jujuy su visita contó con el trabajo de Gabriela Espinosa, y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy y del municipio capitalino.

El jueves se realizó una master class con entrada libre y gratuita, titulada "Cadena de Valor en las Artes Escénicas en Argentina", que tuvo lugar en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534 de la capital jujeña, tras la cual también se presentó el libro "Producción integral de artes escénicas".

Ayer se presentaron los libros "Mercado teatral y cadena de valor", "Producción integral de artes escénicas" y "Un jardín de senderos que se entrecruzan", en la Escuela de Arte "Hermógenes Cayo", de la ciudad de Humahuaca.

Y hoy la cita es nuevamente en el Caja de San Salvador de Jujuy, a las 9 con el Taller de Introducción a la Producción y Marketing Cultural.

El Tribuno de Jujuy conversó con él sobre los temas de su visita.

¿En qué consisten la master class del jueves y el taller de hoy?

La master class es mi tesis de maestría, sobre mercado teatral y cadena de valor. Fueron temas que yo pensé en su momento, porque veía que los artistas se resistían mucho a profesionalizarse. Decidí tomar estos dos conceptos del marketing y la gestión y aplicarlos a nuestro trabajo. Sobre cadena de valor se ha escrito mucho aplicado a la música y al cine, pero no encontré nada en Iberoamérica aplicado al teatro. Entonces me puse a trabajar en eso. Estuve un año y medio y dio resultado el libro y la master class que traje.

En sí mismo, el libro es un ensayo.

El taller de producción de hoy tiene que ver con venir con un proyecto para trabajar, a partir de estos libros que son como manuales.

Los libros los escribimos en la pandemia, en medio del parate que nos impuso este flagelo, con Brenda Berstein, que es la otra autora, con quien tenemos muchos años de hacer y hacer, y en ese marco decidimos escribir todo. Es el pequeño aporte que hacemos a la profesión, porque hay poco escrito sobre producción.

¿Cuál es la característica del taller de hoy de Introducción a la Producción y Marketing Cultural?

En el caso de la master class, es más expositiva, pero en el caso de este taller vamos mucho al ejemplo. Invito a que los artistas que se anoten, me cuenten en qué proyecto están trabajando. Por ejemplo, cuando en el taller hablamos de hacer objetivos de producción, lo lindo es que alguien dice lo que está haciendo, entre todos hacemos el objetivo y lo llevamos a la práctica. Pensamos las herramientas de valor, aplicamos todo al ejemplo que me traiga el estudiante.

Dura tres horas.

¿Cuán importante es en este momento el tema de la gestión cultural, sobre todo para las artes escénicas independientes?

Nosotros decimos con Brenda en la introducción del libro de "Introducción..." que no queremos hacer un salto paradigmático, sino que nos apoyamos en dos grandes textos de producción que existen que son el Manual de Producción de espectáculos, de Marisa de León, y el Laboratorio de Producción Teatral I de Gustavo Schraier, y sobre eso actualizamos, y agregamos herramientas.

Creo que cuando escribís y publicás, lo hacés con esa intención, de poner a discutir ideas.

El productor teatral y experto en gestión cultural se encuentra en nuestra ciudad para re‑ alizar varias actividades que resultan de gran riqueza para la comunidad teatral local sobre todo, organizadas por la productora Tal Cual. Es licenciado en Gestión de Medios y Entretenimiento y con una amplia experiencia en la producción teatral, ofrecerá una variedad de actividades no sólo en nuestra provincia, sino también en Tucumán y Salta, en este mes.Si tuviera que ser un poquito abogado del diablo, hay algo de nuestros gestores culturales, productores y artistas que es que veníamos de un lugar muy cómodo, donde yo he visto en 13 años que llevo de productor, proyectos caerse porque no salió una ayuda pública. Y ahí hay un llamado a la conciencia. Nosotros somos productores de nuestros proyectos y tenemos la obligación ética de llevarlos adelante con o sin la ayuda del Estado.

Eso es algo que perdimos un poco de vista. Una de las máximas de la producción es que se necesita que las fuentes de financiamiento sean diversificadas, porque si no, se corre un riesgo muy alto. Porque si le pido la ayuda al Instituto Nacional del Teatro, por 200.000 pesos, y resulta que me da 100.000, los otros 100.000 tienen que salir de algún lado, no puede ser que porque no me dio todo, no se haga.

También hay un extremo contrario, que es cuando te da muy poco.

Creo que esta es una crisis de crecimiento, en algún punto. Por supuesto, la derecha nunca es buena en Argentina, porque como dijo Enrique Pinti en "Salsa criolla", "la derecha en Argentina es alcahueta". Lo que pasa es que pendulamos entre esta derecha de Pinti, y una izquierda que se enquista, se ensancha, y se agranda hasta que las cuentas no cierran. Como en la película "Martín H", donde en esa escena fantástica, Federico Luppi le dice a Juan Diego Botto: "O vienen los milicos y te desaparecen 30.000, o viene la democracia y la cuenta no cierra".

Ahí es donde me parece que la gestión cultural tiene una grieta, y es ahí donde tiene que sembrar una semillita para que nazca la planta. Para eso tenemos que entender el lugar que ocupamos en el entramado social, y que somos los veladores de la historia cultural argentina.

Tenemos que llamarnos a la autocrítica y ser más eficientes con estas entidades del Estado que financian la cultura y el conocimiento, porque son necesarias, si no le estamos dando tela para cortar a los otros.

La cultura es como el huevo que mantiene ligada a la torta, y es nuestro trabajo y nuestro desafío cuidar esos aspectos.