Se presentó el libro "La ETHA" en Libertador General San Martín

El libro que cuenta la historia de la Escuela Técnica "Herminio Arrieta" de Libertador General San Martín, en sus primeros 50 años, escrito por Gustavo Chaves, tuvo una presentación emotiva y muy significativa en la noche del miércoles pasado, en el salón de actos de la institución.

MODALIDAD| GUSTAVO CHAVES ENTREVISTADO PÚBLICAMENTE POR MARÍA EUGENIA MONTERO

LA MÚSICA | CON JOSE LUIS SALINAS, MAXI GUDIÑO Y DANIEL MARTÍNEZ

EL PÚBLICO | ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN EN LA NOCHE DEL MIÉRCOLES.

En un espacio en el que se iban a recordar con los datos del colegio, también un poco los de la historia de la ciudad y de la comunidad, el encuentro fue inolvidable.

El autor de "La ETHA, un anecdotario de medio siglo de vivencias compartidas", estuvo acompañado por la periodista María Eugenia Montero, (también oriunda de Libertador, hoy radicada en la capital jujeña) quien le dio a la presentación el formato de una entrevista pública. Ambos, pusieron en el tapete toda la emotividad que surge de haber sido parte en distintas facetas de la institución.

Montero comenzó destacando que esta obra, habla de todos, y que de alguna manera involucra no sólo a la gente que pasó por las aulas de la escuela, sino a gente que dio catequesis, que misionó, que participó de las convivencias organizadas por los Hermanos Maristas (fundadores de la institución), etc.

La primera en hablar, fue la profesora y escritora Yedelmira Vilte, quien de alguna manera guio y le dio a Gustavo, su alumno en otros tiempos, el empujoncito necesario para tomar esta responsabilidad. "Me encantó como armaste este libro, que nos convoca esta tardecita bien ledesmense -hacía muchísimo calor-", comenzó diciendo Vilte. "Lograste que los jóvenes fueran contando la historia y de esa manera el texto resultó ameno", analizó asintiendo la decisión de Chaves, quien además de investigar, solicitó colaboraciones a ex alumnos de diferentes generaciones, para que escriban sus vivencias, recuerdos, etc, y sin dudas fue una muy buena idea.

Destacó que el autor tuvo especial cuidado en detallare por ejemplo "las marcas registradas" de la Etha, como son el ingreso, el cuadro de honor y la modalidad de su desfile en las fechas patrias.

Se refirió también a la mención del libro a cerca de lo religioso, a través del aporte del Grupor Remar (movimiento juvenil fundado por los Hermanos Teófilo Gurrea y Antonio Rue), que marcó la adolescencia de varias generaciones de adolescentes ledesmenses.

Las preguntas al autor fueron dilucidando la forma de recolección de datos y cómo se organizó la información para lograr una edición y posterior publicación del libro.

Gustavo Chaves se explayó sobre todo para dejar en claro su alegría ante el resultado.

El momento musical

De la Etha salieron importantes y destacados profesionales de distintas ramas, y también personalidades populares, ídolos de la gente, como es el caso de deportistas brillantes y artistas, que la vida supo premiar con el reconocimiento.

Así, en este momento se saludó especialmente a uno de sus deportistas estrella, como fue Pedro Guiberguis, jugador profesional de fútbol en equipos argentinos y bolivianos, que se encontraba presente en la sala; y también artistas de la música como Máximo Gudiño y el propios José Luis Salinas (de Ternura), que, acompañados en la percusión por otro ex alumno, Daniel Martínez, hicieron las delicias de los presentes. Interpretaron varios temas folclóricos, y José Luis, contó su historia.

Ellos fueron parte de la mayoría de los actos patrios de la escuela, y por aquel entonces, el hoy líder de la música tropical, hacía folclore y rock. Él, volvía al escenario de su escuela después de más de 30 años.

En este momento también se recordó a todos los ex alumnos fallecidos, especialmente a José Luis Arreche, quien dejó este mundo días antes de la presentación.

En el final de la presentación, se escucharon las palabras del actual director de la escuela, Víctor Zuleta; el actual docente y concejal Daniel Zapatero, quien anunció que gestionará la declaración de interés municipal de este libro en el recinto que hoy ocupa; y la alumna de las nuevas generaciones, Sofía Pastrana, de 3º año en este momento, quien escribió en nombre de sus compañeros para este libro, y estuvo dispuesta a compartir con los presentes su mirada.

No podía faltar la bendición del Hermano Teo Gurrea, el único que queda en la escuela de la congregación marista que la supo poner en marcha. Él iluminó el encuentro para finalizar la presentación.

Gustavo Chaves agradeció especialmente a Sergio Castagnetto, administrador del colegio, quien facilitó la edición y publicación de la obra.