Carlos Perciavalle volvió a los escenarios de Buenos Aires, y estrenó su show a sala llena.

Dicen los que estuvieron, que revalidó su título de "Rey del café concert".

El actor, capocómico y estrella, está haciendo "La Nave de Perciavalle", y está maravillado con la respuesta del público desde el primer momento. El día del estreno, Perciavalle estuvo acompañado de su flamante marido, Jimmy Castilhos.

"Fue impresionante el debut. Estaba lleno de un público delirante, entusiasta, generoso, que festejó y aplaudió todo. Yo no podía empezar porque seguía y seguían aplaudiendo. Una cosa típica del público de Buenos Aires, que es conocido entre todos los artistas como uno de los públicos más difíciles del mundo, pero también de los más generosos y demostrativos del mundo", dijo.

"La risa cura todo. La risa que todos tenemos en la vida. Momentos buenos y momentos malos. Si uno aprende a descifrar el código de los momentos de la vida, los buenos se convierten en buenos y los malos se convierten en buenos. Es cuestión de aprender a buscar la clave y darle la vuelta", contó, sobre su fórmula mientras lanzaba un esperanzador deseo para los argentinos.

Hoy, el actor vivirá un momento muy fuerte cuando se reencuentre con Antonio Gasalla, quien permanece en un centro de rehabilitación en un avanzado deterioro de su salud. "Ya no recuerda que es actor", había contado Marcelo Polino, quien lo acompañará en esta reunión que tendrá con quien supo hacer dupla en el teatro.

"Es un amigo querido de toda la vida y estoy muy entusiasmado, a pesar de que los informes no son maravillosos sobre su estado de salud. Está enterrado en situación judicial, hay que mover miles de papeles y de cosas, pero voy a verlo el miércoles. No sé. Yo soy optimista. Soy un tipo positivo. Yo me imagino que nos vamos a dar la mano y de muchas cosas nos vamos a acordar, y él también se va a acordar de muchas cosas. Estoy seguro", aseguró.