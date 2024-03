La diversidad, propuesta desde el arte en las calles

Alfredo Ruiz está en Jujuy por unos días. Es la segunda vez que nos visita y llega desde Barcelona, España. Hoy es artista plástico. Digo “hoy” porque cuenta que a partir de su jubilación hace un par de años, recién pudo dedicarle tiempo a su pasión por el arte.

Hoy inaugura en el Centro Cultural “Héctor Tizón” (Hipólito Yrigoyen esquina Junín) a las 19, la muestra “Pasos de Zebra (Un viaje a la diversidad), con un concepto muy especial y con un acercamiento a Jujuy en su dedicación muy destacable. De la mano en nuestra provincia, del maestro Ariel Cortez, quien oficia de anfitrión artístico, realizará esta actividad y otra más el próximo domingo en la Plaza de los Leones de Ciudad de Nieva.

OPCIÓN | DIVERSIDAD DE COLORES PARA LAS SENDAS PEATONALES

La muestra estará disponible hasta el 7 de abril próximo, y consiste en una serie de bocetos o dibujos, “cuya finalidad última sería plasmarse en el asfalto”, explica Ruiz. Es que él pensó en diseños que pudieran suplantar a las rayas blancas y negras de las sendas peatonales de la ciudad, con algo más atractivo.

“Son diseños de pasos de cebra -como lo llaman en España- porque a mi me parecían un poco aburridos o tristes los existentes. Creo que ya lo tenemos tan incorporado, que la gente no les presta atención. Entonces hice unos diseños de pasos de cebra alternativos, cambiando el dibujo, añadiendo color, desde el más sencillo, hasta otros multicolores, para dar una nota de alegría y hacerlos más visibles, y la gente les haga más caso”, explica en conversación con nuestro diario. A la vez, hace la invitación, porque dice, “yo los presento aquí, y está en la decisión de la municipalidad si quiere usar los diseños para pintarlos en la calle”.

En este sentido habrá una actividad este domingo de Pascuas, en el marco de la feria Las Manos Hacen de emprendedores que se realiza en la plaza de Ciudad de Nieva, donde junto a Ariel Cortéz y dos artistas invitados, como Viviana Cortéz y Gallo, llevarán adelante el pintado de la senda peatonal de una de las esquinas, con uno de los bocetos de Ruiz. Para esto contaron con el apoyo y la gestión del secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba, y el director del departamento de Artes Visuales, Tomás Bree, para conseguir las autorizaciones necesarias para esta intervención.

LA MUESTRA | ESTARÁ DISPONIBLE HASTA EL 7 DE ABRIL

Es la primera vez que expone esta idea el artista de Barcelona, puesto “que surgió hace unos meses, con la idea exclusivamente de presentarlo en Jujuy, porque algunos de los diseños están pensados específicamente para aquí, como una que dice ‘Jujuy’, no tendría sentido exponerlos en otro sitio”, explica Ruiz. “Aquí me siento como en casa”, dice sobre su estadía. Antes, en su anterior visita en 2021, cuando conoció a Ariel Cortéz, pintó con él en la Escuela Pucarita y visitó la Puna. Asegura que el jujeño tuvo mucha influencia en él.

Cuando Cortéz estuvo en Barcelona, Ruiz fue su anfitrión, y de esa manera generaron una relación bastante estrecha.

Ahora sí

Cabe contar que Alfredo Ruiz es científico y le dedicó 45 años de su vida a la Universidad, nunca pudo por esto, dedicarse al arte. “Trabajé en genética en particular, pero de joven siempre tuve esta inquietud artística, y nunca esa llamita se apagó del todo”, cuenta, “por eso cuando me jubilé retomé aquella ilusión que tenía de joven y no pude realizar, porque la universidad es muy absorbente”

“Ahora me lancé a esto y estoy encantado”, dice sobre su nueva vida, “no soy un artista consagrado, soy más bien un aprendiz”, asegura. Cuenta además que nunca recibió formación artística, que recién ahora comenzó a asistir a talleres. Ariel Cortéz da su apreciación: “Él es un científico muy importante. Y digo esto porque el pensamiento de este grupo de bocetos y aproximaciones, está basado en números y en el espacio para formar geometría, porque las imágenes que va a presentar, al ser conformada por rectángulos, esas formas están estudiadas desde los números, las distancias, y colores que se distribuyen equitativamente de forma armónica”.

CON ARIEL CORTEZ

Ruiz dice que el título de la muestra es “un viaje a la diversidad” porque “partiendo del modelo actual, el tradicional de las rayas blancas y negras, lo que yo he hecho es empezar a variar y añadir colores, hasta acabar obteniendo dibujos multicolores. Es todo un proceso donde fui aumentando la diversidad, porque para mí los colores representan las distintas formas de ser, de pensar, de vivir y ver el mundo. Trato de mostrar que los colores son compatibles entre sí, y que dan un resultado armónico. En otras palabras, la diversidad es buena, la diversidad no es un problema. No hay que temerle, sino que hay que aprender a gestionarla. El mensaje de la muestra sería que tenemos que respetar y tolerar la diversidad”

Un poco de su historia

Alfredo Ruiz nació en San Sebastián (España) el 2/9/1953 y fue profesor de Universidad en el área de Genética entre 1976 y 2021. Se dedicó a la pintura y escultura desde su jubilación. En un viaje a Jujuy en noviembre de 2021, conoció a Ariel Cortez. Luego lo recibió al jujeño, cuando expuso en Barcelona en septiembre de 2022. Desde diciembre del año pasado, tiene su propio taller en Sant Cugat, llamado “Jambó Art Estudio”.