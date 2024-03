“No me interesa exponer por ego”

Desde hace ya un tiempo trabaja para la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en las restauraciones de obras. Fue docente en instituciones educativas y lo es también en su atelier en San Pablo de Reyes, cuando alguien lo requiere.

Dice que del arte busca solo dejar un mensaje y no le interesa el dinero, ni exponer por egocentrismo.

¿Se acuerda cuándo fue la última muestra en Jujuy?

Y allá por el 98. Luego las últimas fueron en España, donde me fui en el 2000. Pero hubo un largo período donde no estuve mostrando nada. Casualmente ahora estoy saliendo con todo el bagaje de contenido de experiencias de esta época.

Por eso el título de esta muestra es "Buscando la realidad en el ordenamiento del caos". Esto significa que la realidad es una, lo que pasa es que se llega a ella por distintos caminos.

Cada uno tiene un camino, una forma, un método de llegar a esa realidad.

Yo en este caso, considero que nuestra propia realidad la encontramos ordenando ese caos que por no entenderlo, funciona como tal. Pero cuando lo entendemos encontramos los elementos que nos da ese lugar que nos corresponde dentro de la realidad.

Este discurso en mi caso y en este momento, lo estoy expresando a través del color.

Estoy utilizando elementos plásticos. No descuido en la composición lo que son las formas áureas, y los puntos donde el color va puesto para poder decir.

En esta muestra la gente va a tener la oportunidad de encontrar lo que ellos quieran. Hay un montón de elementos, que cada uno encuentre su realidad.

¿Cuántos cuadros forman parte de esta muestra?

Hay 30 obras preparadas, pero el curador que es el maestro Juan Carlos Entrocassi será quien se encargará de elegir cuántas exponer, de acuerdo al espacio de la sala de la Biblioteca.

¿De qué tiempo son estos trabajos?

Estaba restaurando el marco de un cuadro de Entrocassi que está en el directorio de la Biblioteca. Y cuando le hago un chiste al encargado cuando fui a dejar la obra, sobre que a mí no me invitan a exponer, ahí nomás me dio una fecha, que es la de este viernes. Por eso estoy exponiendo. Y los trabajos que voy a mostrar son de hace cuatro meses más o menos.

¿Por qué razón no estaba exponiendo?

Creo que porque no se daba la oportunidad. No me interesa exponer por ego, sinceramente.

Si la vida me da la oportunidad de armar mi discurso, a través de un don que yo tengo, como es una forma de decir que tiene que ver con la pintura, yo lo aprovecho, pero tiene que ser algo constructivo. No me interesa exponer sólo para que me digan el artista.

¿Cuál es su estilo?

Yo soy un expresionista. A mí me gusta William Turner, por ejemplo. Es un artista que hoy en día es el más moderno de todos, aunque pintó en 1800. Fue el precursor. En esa época a él le decían que era un tipo que no terminaba su trabajo, que dejaba las cosas inconclusas. Pero yo lo entiendo, él te da todos los elementos para que vos hagas tu propia película, para que vos lo termines. Es un genio.

¿Qué se destaca en estas obras?

Se destaca mucho el color. Acá tengo un color suelto, que me arrima a la realidad. No es el mismo en cada parte. Cuando me tocó restaurar la escultura de Lavalle (Juan), usé un cromático que usamos en Jujuy, que es el azul y el naranja. Por eso le dicen "Tacita de Plata", porque está sobre azules. De ese cromático, sacamos los demás colores, y entonces resulta acorde.

Siento que necesitamos fuerza porque estamos viviendo situaciones difíciles, por eso estoy acompañando todo este decir, con colores que nos den energía, fuerzas.

Si la gente sale con ganas de pintar, o escribir, o decir, o modelar, mi función está cumplida.

Cada trabajo, es un ladrillo que va sumando a la coherencia o incoherencia del mensaje que uno está preparando. Guarda, que la incoherencia puede ser también un discurso. Para mí la obra, es toda una vida.

¿Cómo es su proceso de creación? ¿las obras surgen de un pensamiento, de un boceto, de qué?

Nunca se dónde voy. Capaz que de ahí sale eso de la "Inconciencia de mis pasos" -nombre del vino que acompaña esta inauguración y que es de la bodega de un alumno del artista que decidió poner las obras de su maestro en la etiqueta-.

Me detengo cuando el asombro me para. Llego a puntos tales donde el asombro me marca el respeto. Yo empiezo jugando con los colores. Lógico que hay técnicas que uno tiene que manejar, para que se vea más un tono que otro. Está el oficio, pero comienzo porque tengo ganas de pintar y punto. Tomo los colores, los voy moviendo, descubriendo cosas. Pero llega un momento, que se armó de tal forma, que ya la imagen te está cantando que es hasta ahí, el aquí y el ahora. Yo en algún momento las dejo, y al tiempo las vuelvo a tomar, y no la quiero soltar. Me la tienen que quitar, porque si no, sigo buscando.