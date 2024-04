“Ángel”, la canción con la que Tini Stoessel arremete contra Marcelo Tinelli

Tini presentó el álbum más personal de su carrera, “Mechón de Pelo”, y una de las canciones que más esta dando que hablar es “Ángel”, donde expuso a Marcelo Tinelli por la polémica interna que tuvo con su padre, Alejandro Stoessel.

En la canción, la cantante confirma la “traición” por parte de Marcelo a su padre y cómo él la buscó para abrir sus shows “como si nada hubiera pasado”.

“2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos, y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes Le dieron la espalda y él siempre de frente Le dieron las gracias, lo empujan del puente”.

Y luego agrega: “Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo. La verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires. Deja que el tiempo se encargue. Y el destino se encargó de violeta pintarme. Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse. De eso se trata amarse. Pero también me dolió y para decirlo no es tarde”.

En 2008 comienza una disputa entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli, Alejandro reclamaba regalías por la serie “Patito Feo” ya que originalmente había sido “su idea”.

La justicia falló en contra de Alejandro Stoessel por lo que tuvo que abandonar el país por un tiempo. Los medios de comunicación hacían eco de suposiciones falsas.

Años después Tini sería contratada como Violetta, “a pesar de esfuerzos inhumanos y abuso de poder por parte de Marcelo Tinelli para que no la contraten. Recordemos que Tinelli tiene gran poder en la televisión Argentina”, destacaron desde el entorno de la artista.