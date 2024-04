Los shows que prometen hacer vibrar a todo el país

Buenos Aires sigue siendo escenario de grandes espectáculos y es que abril estuvo cargado de una agenda para todos los gustos: desde Emilia Mernes con 10 presentaciones hasta Megadeth que volvió por decimocuarta vez. Es así que esta semana regresan al país las figuras más icónicas de la industria musical.

The Tour: Five Albums. One Nigth

Ahora es el turno de los Jonas Brothers, el trío de hermanos más famoso que vuelve a la Argentina después de casi diez años.

Los hermanos Joe, Nick y Kevin se presentan en el emblemático estadio del Movistar Arena este 25, 26 y 27 de abril en el marco de su nueva gira mundial "The Tour: Five Albums. One Nigth", un espectáculo que comenzó en Norteamérica este año.

EUFORIA TOTAL | Los hermanos vuelven por cuarta vez al país con tres shows agotados.

"Year 3000" fue su primer hit como grupo (de hecho, es un cover de Busted), al que le siguieron otros como "S.O.S" y "When You Look Me In The Eyes", con los que saltaron a la fama en la cadena de televisión Disney. Fue en esa época que protagonizan Camp Rock junto a Demi Lovato y hasta tuvieron su propio show titulado J.O.N.A.S.

Hoy, con 6 discos de estudio y habiendo regresado como banda en 2019 después de una separación de varios años, volverán a Argentina, país que los vio tocar en 2009, 2010 y 2013.

“Mañana Será bonito”

Otra artista que regresa esta semana es Karol G, la cantautora colombiana que estará este 26 y 27 de abril en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield presentando “Mañana Será Bonito Tour”, el show que lleva el nombre de su quinto y último material discográfico.

Luego de su cancelación en el 2020 por el COVID-19, la “Bichota” Carolina Navarro volvió dos años después cumpliendo su promesa de cantar en vivo en el Movistar Arena con 17 mil espectadores.

"MAÑANA SERÁ BONITO" | La colombiana presentará su nuevo material discográfico ante 60 mil personas.

Ahora la actriz y compositora tendrá el desafío de cantar ante 60 mil personas y es tanta la euforia que desde marzo los fanáticos se encuentran acampando a las afueras del estadio del barrio porteño de Liniers para estar cerca del escenario.

Además de presentar las canciones de su álbum como lo es “Mientras me curo del cora”, “TQG” y “Povenza”, la reguetonera prepara un espectáculo con sus grandes éxitos incluyendo “Tusa”, “Mi cama” entre otros.

“X” la colaboración que esperan los fanáticos en vivo

En mayo del 2020, durante el aislamiento social, Karol G y los Jonas Brothers se fusionaron para hacer “X”, la canción que cuenta más de 45 millones de vistas en YouTube y, aunque los ex hermanos de Disney la interpretan en vivo, nunca hubo una presentación junto a la colombiana.

Sin embargo, la “Bichota” tiene la costumbre de subir al escenario a invitados especiales como lo fueron en 2022 La Mosca y Vilma Palma E Vampiros quienes cantaron “Para no verte más”, “Te quiero comer la boca” y “Auto rojo”.

No hay nada confirmado pero los fanáticos especulan con escuchar esta canción en vivo en ambos shows como artistas invitados y tenerlos juntos por primera vez.