“Era inevitable ser músico... en mi casa había todo el tiempo artistas”

La mini gira que está haciendo por el norte del país, continuará el próximo fin de semana por Salta, donde durante tres días se realizará un homenaje a su padre; y luego seguirá con la presentación de su disco en Tucumán y Santiago del Estero.

El próximo mes, hará lo propio en Córdoba y Chaco, y el gran cierre de esta primera etapa de gira, será el 15 de junio en el cálido y codiciado escenario de La Trastienda, en Buenos Aires.

El artista está radicado en Buenos Aires, y es uno de los tres hijos músicos del Chango Nieto (también tienen sus proyectos musicales Carla y Luna Nieto).

Visitó la redacción de El Tribuno de Jujuy para contarnos de su presente.

La primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con la sensación que me dejó ver el homenaje a tu padre en Cosquín de 2020, con numerosísimos artistas que participaron, y la posterior conferencia que dieron todos juntos, que reflejó una gran unión de la generación de músicos populares de la generación del Chango Nieto, con un alto grado de amistad y confianza entre las familias. ¿Es tan así como se vio en ese momento?

Lo que es real, es que, en la época de mi padre, los artistas populares eran realmente populares, y tenían un reconocimiento muy fuerte, pero no se diferenciaban tanto de ellos. Mi padre siempre anduvo en su auto, con sus músicos, durmiendo en los lugares que les conseguían los festivales o las peñas. Entre ellos viajaban mucho juntos, los artistas del momento. En ese momento existía Docta, que es una productora muy importante que los agrupaba a la mayoría de ellos en ese tiempo, y que es la precursora de muchos festivales en las provincias. Ellos viajaban mucho juntos, se mezclaban en los autos. Se generaba mucha amistad, a diferencia de los artistas populares de hoy, que por ahí no tienen tanto roce. Estoy hablando por ejemplo de Los Tucu Tucu, Los 4 de Córdoba, Las Voces de Orán, etc. Eran padrinos de mis hermanos, mi papá era padrino de sus hijos, se generaba una relación muy familiar, y por eso todo eso quedó muy marcado.

¿Hoy se da lo mismo? ¿Sigue siendo así con sus hijos herederos de la música como vos?

Yo creo que sí, pero a otro nivel. Hoy el artista viene con un grupo de músicos y de estructura armada, que genera un poco que ande más solo que antes. Antes venían con una guitarrita solos y entonces se quedaban guitarreando entre todos.

Ahora, veo que la gente del Chaco Salteño está generando un poco de esa hermandad, dentro de los músicos.

Carla, Luna y vos tienen estilos muy diferentes.

Sí, yo tengo un estilo un poco más tradicional. Pero igual "tradicional" no es una palabra que me guste demasiado, porque quizás los instrumentos que se usan son tradicionales, los arreglos que tenemos son bastante sofisticados. El estilo hoy parece tradicional, pero hoy ya no sé si es eso, porque lo que hacía mi padre o Hernán Figueroa Reyes (por quién su padre le puso ese nombre) y otros músicos de esa época, ya no se hace más. Es un folclore anterior que se dejó de hacer, pero como yo nací y me crecí en medio de eso, me sale más irme para ese lado, que para lo urbano que se hace ahora.

¿Hoy estás dedicado exclusivamente a la música?

Sí. Soy un hombre que vengo de otro ámbito, como deportista y con otras actividades. Ahora estamos con este proyecto, pero hoy dedicarse a la música full time, no es fácil. Por esta razón tengo también otras inquietudes, y otras salidas económicas.

¿Cuándo cada uno de ustedes (los Nieto) y sobre todo vos, comenzaron a cantar o tocar la guitarra, o a hacer música? ¿Fue casi una obligación por vivir en medio de tantos músicos?

Obligación de vivir entre músicos sí; ahora obligación de dedicarse a esto no. Mi padre conocía este camino y así como lo disfrutó, también lo sufrió. Vio a compañeros caer en las rutas. No sé si él deseaba este rumbo de la música para nosotros. Él decía quizás "yo salí de una pobreza del Chaco Salteño, pude hacer una vida a partir de esto", pero él quería que nosotros estudiáramos y seamos profesionales. Pero era inevitable ser músicos porque en mi casa había todo el tiempo guitarra, bombos y había artistas. Mi padre siempre tuvo peña en La Plata, así que imagínate, antes de ir a la peña y después, siempre venían a mi casa todos. Siempre estuvimos rodeados de música y uno aprende a amarla, y nos da ganas de ir por ahí, porque es un camino que, de chicos, nos dio muchas satisfacciones.

¿Y aprendiste con el Chango), o tuviste otros maestros?

Mirá, tuve varios maestros. Uno de ellos fue Juanjo Domínguez, que fue guitarrista de mi padre durante 15 años, quien me dio las primeras lecciones de este instrumento. A mí, igual, me gustaba más el canto, y como mi papá me contaba que él nunca había estudiado canto, y tenía una voz más bien prodigiosa, un poco quise mantener esa identidad sin irme tanto a lo académico.

¿Compones?

Sí, ahora sin ir más lejos, hicimos algo muy lindo con Facundo Toro, que ya grabamos bases y música. Él hizo la letra y yo la música, y está próximo a salir. Estoy incursionando en esta veta de compositor para poder cantar lo que uno siente.

Hablame de este, tu primer disco.

Creo que se llama "Con sabor a tiempo", porque estoy buscando ese sabor que quedó en el tiempo con esas canciones que le gustaban a mi abuelo, que representaban un poco a mi familia, que cantaba mi padre más en mi casa que arriba de un escenario. Busqué un poco ese sonido y esas canciones del folclore que quedaron en los archivos y los anales del folclore, y un estilo, también un poco olvidado, que es más sanguíneo en la manera de interpretarlo, más agresivo. Esa es la búsqueda en las primeras cosas que grabamos.

¿Qué público te sigue?

Por las redes me sigue gente joven, pero en los festivales donde voy a cantar, me siguen mucho los admiradores de mi padre, que tiene un rango muy alto de seguidores en edades. Eso me llena de satisfacción porque hay mucha gente que me apoya y me sigue, porque en mí encuentran un pedacito del Chango Nieto que ya no está más.