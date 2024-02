Ernesto Rivarola a favor del horario corrido en comercios

Decidido en conseguir el aval necesario para implementar el horario comercial extendido en esta ciudad, por la crisis económica que afecta a los trabajadores del sector, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Miguel Mamaní, llevó su propuesta a la Cámara de Diputados de la Provincia.

El gremialista fue recibido por el legislador provincial Ernesto Rivarola (del Bloque del Partido Justicialista), interesado sobre el sistema que tiende a reducir gastos en la masa trabajadora en los centros comerciales capitalinos, además de otros beneficios.

Durante la extensa reunión, Rivarola interpeló a Mamaní sobre todas las aristas que abarca el proyecto, que considera como una solución a la actual y mayor preocupación que tienen los trabajadores, al ver licuados sus salarios por el incremento en el boleto del transporte público urbano e interurbano.

"Cada día a los trabajadores del comercio les resulta más insostenible tener que pagar el transporte público. Deben viajar cuatro veces al día para cumplir con sus tareas, y eso les demanda una quita importante a sus ingresos. Es por eso que estamos planteando, en todos los órdenes, reuniones que nos permitan resolver este inconveniente", declaró el gremialista.

En la Legislatura "con muy buena predisposición y entendimiento, el diputado Ernesto Rivarola me prometió brindarme toda la ayuda necesaria en este tema, e inclusive se ofreció en acercar a las partes para entablar un diálogo donde cada uno fije una posición", y a partir de ahí trabajar coordinadamente para hallar una solución, dijo.

La meta de Mamaní es lograr un punto de equilibrio donde el empresariado y los trabajadores acuerden una posibilidad "para que los empleados cumplan con su tarea sin esta quita importante que les genera el transporte público".

Días pasados se reunió en el Concejo Deliberante por este mismo tema, y posteriormente fue recibido por el intendente Raúl Jorge, mientras espera una respuesta desde esas instituciones, avanzó llegándose hasta Diputados reforzando la gestión.

En los tres ámbitos citados, "los funcionarios deben abocarse a solucionar los problemas de la gente", y destacó el llamado de Rivarola "para conversar sobre el tema, lo cual demuestra su interés. Analizamos todas las posibilidades de encaminar la propuesta y de manera inmediata, porque pasan los días, la situación se profundiza y se anuncian nuevos aumentos impactando en la economía de los trabajadores".

Haber llevado la iniciativa a la Legislatura fue un paso más para visibilizar ante la ciudadanía el drama de los trabajadores del comercio y una propuesta de solución. "Estamos en ese camino y queremos acercar a las partes para ver si establecemos una mesa de trabajo donde resolver la situación", continuó.

Como resultado del encuentro con Rivarola, se acordaron dos reuniones fundamentales para avanzar en el tema, una primera con la Unión Empresarios de Jujuy, y posteriormente, con la Cámara de Comercio de Jujuy.

Si bien el mayor afectado es el trabajador de comercio, "también redunda en la demanda que pueda tener el comercio en Jujuy. El dinero que hoy el empleado de comercio debe destinar para trasladarse, sin dudas lo desviará al comercio si logramos acotar el horario de atención al público", indicó Mamaní.

Finalmente, afirmó que "vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias para lograr nuestro cometido. Seguramente que en algunas avanzaremos más rápido y en otras más lento, pero la idea es confluir en algún momento y llegar a un acuerdo para resolver esto, que no sólo afecta a los empleados del sector, sino también a los trabajadores en general", que hacen frente al descontrol de precios sin poder afrontarlo por los bajos salarios en general.

“El rechazo a la situación es general en los empleados”

Miguel Mamaní sostuvo también que la crisis se intensificó aún más días atrás, cuando se levantó el paro del servicio del transporte, con la condición que el incremento del boleto que debía comenzar a regir desde el 1 de marzo se efectivizara desde el pasado viernes. “Por esa decisión es que queremos darle celeridad al tratamiento.

La gente y los trabajadores no pueden esperar, los niños que desde el próximo lunes vuelven a las escuelas y necesitarán el transporte, confiamos en avanzar y darles una solución a los compañeros”, se esperanzó. El rechazo a la situación planteada es general entre los empleados, y tal es así que el gremio canalizó esa postura. “Muchos compañeros salieron a buscar firmas de apoyo a nuestro pedido. Los delegados están de acuerdo, es importante solucionar este problema que está afectando seriamente el bolsillo”, afirmó. Del total de los empleados de comercio, un porcentaje reside en Palpalá y Perico, que también desde el pasado fin de semana afrontan un aumento del 50% en el pasaje del transporte.

“Por eso queremos lo más pronto posible lograr una solución. Todos los días hay incremento de precios, esto ya no se aguanta”, resaltó. Al analizar la situación nacional, Mamaní dijo que el Estado “pretende reducirse a su mínima expresión y dejar liberado a la mano invisible que acomoda todo, pero que lo hace en favor de los más poderosos”.

En respuesta a la afirmación que en el Gobierno nacional hubo superávit, contrarrestó que fue “a costa del hambre del pueblo, de no poder satisfacer sus necesidades. Uno también puede en la casa no dar de comer a los hijos y decir que no hay gastos”. “Creo que el presidente (Javier Milei) se equivoca, el país no es una empresa, somos una sociedad y en ella debemos resolver el problema en beneficio de todos”.