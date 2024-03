Utep se sumará a la lucha nacional y hoy cortará rutas

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) llevará a cabo hoy una jornada nacional junto a otras organizaciones sociales y sindicatos en la que buscarán profundizar su plan de lucha frente a la falta de respuesta del Gobierno por la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular.

Es que ayer en plaza Belgrano, organizaciones sociales brindaron una conferencia de prensa para anunciar las medidas de fuerza que preparan dentro del marco de una jornada de protesta a nivel nacional.

Consciente de todo lo que se viene, Patricia Amante, referente del Polo Obrero, dialogó con este matutino y reconoció que "hemos tenido una primera jornada pero no se ha solucionado nada. Esto es por los alimentos que no están llegando a los merenderos y comedores; también por el congelamiento de los programas con esta inflación que no da para más", destacó.

Agregó que "hay gente que necesita el programa 'Potenciar Trabajo', no es que el compañero aguanta con $68.000 lo que hoy paga el programa, porque la canasta básica supera los $600 mil y hay que tener de tres a cuatro trabajos para sostener el núcleo familiar y conseguir el alimento de todos los días, porque ahorrar es imposible".

Luego denunció que están cerrando espacios para hacer cualquier reclamo y eso preocupa, porque "se dieron un montón de bajas que no tienen fundamentos concretos; se les dio de bajas a mis compañeras porque cobran las pensiones de menores y con la quita de los lugares de reclamos ya no sabemos qué hacer".

Fue así que ante este duro panorama tuvieron que cerrar cinco comedores y merenderos. "Nosotros tuvimos que cerrar en lo que es el Polo Obrero porque no tenemos la posibilidad de tener mercadería, antes lográbamos sostenerlo con la colaboración de compañeros mediante una rifa solidaria, pero hoy en día no se puede hacer", sostuvo agregando que "no tenemos ayuda del Gobierno provincial y nacional, por eso vamos mañana (por hoy) a una jornada de nivel nacional".

La referente del Polo Obrero espera que hoy la convocatoria sea grande, porque "más allá de que hay compañeros que pertenecen a otras organizaciones, esto afecta a toda la clase trabajadora, por eso esperamos su apoyo".

Cortes de rutas

El sindicato que representa y defiende los derechos de todos los excluidos del mercado laboral tiene previsto para hoy realizar cortes de ruta por diferentes sectores del país y en Jujuy confirmaron una serie de cortes. "Se harán en la zona de Ledesma, San Pedro, Abra Pampa, Tilcara, La Quiaca, Perico y en capital tendrá lugar en Alto Comedero", puntualizó algunos de los accesos que estarán afectados desde las 10.

Si se llegara a producir algún tipo de problemas con la policía puesto que cortar rutas y obstaculizar caminos es un delito tipificado en al Artículo 194 del Código Penal, Amante remarcó que "eso es un hostigamiento que sacó el Gobierno para que no salgamos a las calles y reclamemos, vamos a salir a la calle porque la situación no da para más, no tenemos miedo".