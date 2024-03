Es clave ir con guías locales a las zonas de cascadas y ríos

El rescate de turistas que realizan trekking o caminatas en zonas cercanas a espejos de agua, cascadas y ríos que se registraron en la última semana da cuenta de la necesidad de detallar ciertos recaudos que deben tenerse en cuenta para evitar inconvenientes en este tipo de actividades. Entre las mas importantes: chequear el estado del tiempo y las condiciones del destino, y si es posible, buscar el acompañamiento de un guía o alguien experimentado en la zona.

En medio de la belleza natural de la provincia de Jujuy, los espejos de agua y cascadas son destinos turísticos codiciados, sin embargo, la recurrencia de precipitaciones extremas durante el verano ha generado un aumento en los riesgos asociados a la visita a estos parajes, requiriendo una atención especial por parte de los visitantes.

Las autoridades locales advierten sobre la peligrosidad de aventurarse en estas áreas sin una precaución adecuada, especialmente en momentos de intensas lluvias. Los casos de rescates de turistas y lugareños por parte de los Bomberos se han vuelto lamentablemente comunes, destacando la necesidad urgente de concientizar e informar medidas preventivas.

Así lo expresó José Luis Coro, contador, guía autorizado y referente de la agencia Canela Trek and Trip EVT de Jujuy. "Vi que en estos días hubo varios rescates de turistas. Ocurre que van sin guía y se mandan de aventureros y eso es muy peligroso. Por ejemplo, ahora está de moda la laguna Esmeralda en Volcán, más allá de que es un lugar donde se tiene que pedir autorización, es muy peligroso porque ahí se originó el alud del 2017. Por una bonita foto se arriesga la vida", explicó. Sostuvo que a ese lugar, como otros, no se puede ir en esta época de lluvias, solo de abril a noviembre, en la época seca.

Cabe recordar que por estas cuestiones es que se desaconseja dirigirse a la cascada La Orqueta y Paredores en Yala, laguna Esmeralda en Volcán y la cascada de Bárcena en esta temporada, dado que los riesgos de crecidas repentinas son significativos. Estos lugares, que son atractivos en condiciones normales, pueden convertirse en entornos peligrosos e impredecibles durante y después de las lluvias intensas.

"Después lo que se está trabajando mucho, pero con el debido análisis del caudal del río Jordán, es la Fuente del Jaguar porque todo el mundo quiere ir. Es un lugar muy similar a Paredones de Yala, pero allí se tomaban la precaución de poner cuerdas para que la gente se agarre y pueda pasar, cosa que no hay en los Paredones", explicó.

Acudir con guías

Para los aventureros que deciden explorar estos paisajes, es importancia contar con un guía local autorizado y debidamente capacitado, ya que poseen conocimientos sobre la zona, las condiciones climáticas, y están equipados para actuar en situaciones de emergencia.

Los Bomberos de la región llevaron a cabo múltiples rescates a personas atrapadas. El último se registró este fin de semana cuando cinco turistas fueron rescatados por personal de Bomberos de la Policía de Jujuy, en dos hechos ocurridos cerca de Termas de Reyes, uno de ellos en la cascada La Inesperada.

Estos incidentes subrayaron la relevancia de la preparación adecuada y la supervisión profesional al realizar actividades al aire libre en áreas agrestes. "La recomendación es que se haga con guías que conozcan y que estén debidamente habilitados por la Provincia, que es el órgano de contralor", explicó Coro.

En tanto, Raúl Ramírez, vicedirector de Bomberos de la provincia planteó que "en la zona de Las Escaleras por la ruta de los valles, si bien circulan los colectivos, cuando llueve mucho se corta y como es un lugar bonito hace que lleguen visitantes que, después de la creciente, quedan aislados. Eso representa un riesgo; el querer cruzarlo hace que queden varados o sean arrastrados por la corriente y eso significa un trabajo de búsqueda de persona".

Planteó que es clave que consulten antes el estado del clima. Destacó que trabajan con la Dirección de Coordinación de Emergencias que tiene un observatorio por el que avisan sobre la situación climática. Recomendó que si van, registren los teléfonos o contacten a puestos camineros, estaciones de bomberos, y de Defensa Civil y aseguró que la provincia tiene la línea 911 que recibe y agrupa las llamadas para derivar a la institución que le compete.

Priorizar el equipo de seguridad

BELLEZA NATURAL

Pese a la exuberante belleza natural de Jujuy que atrae a locales y viajeros, no debe subestimarse por lo que es clave la prevención y la conciencia de los riesgos para garantizar experiencias seguras y placenteras en estos entornos. La recomendación es disfrutar con responsabilidad individual y colectiva para preservar la seguridad y la riqueza natural. Un planteo asociado toca a los guías de lleno; es que cada vez hay más localidades como San Francisco, Salinas, Hornocal, cuevas del Huayra o la Quebrada de las Señoritas, que les dan importancia a los guías locales. Aunque considera que está bien que se genere ingresos para la gente del lugar, pero surge la preocupación sobre su preparación, instando a la necesidad de otorgarles más oportunidades durante la temporada alta y evitar posibles cuellos de botella.

Además, aunque existen cascadas accesibles para hacer trekking, como la del Ucumar en Zapla, se advierte sobre la complicación de buscar asistencia sin guía en casos de emergencia. Los guías, capacitados para actuar en entornos agrestes, cuentan con equipamiento especializado y entrenamiento, siendo esenciales para situaciones críticas.

La temporada de Termas de Jordán presenta un déficit de guías, evidenciando la necesidad de previsión. Los profesionales deben cumplir con estándares, ya que la Ley de Turismo Activo 6.041 del 2017 exige inscripción y registración. Sin embargo, la informalidad persiste, con solo 50 personas registradas de más de 100 estimadas a nivel provincial. La preparación física y el equipamiento adecuado son fundamentales, incluyendo indumentaria, bastón de trekking y botiquín de primeros auxilios. La falta de preparación puede desencadenar problemas de salud o emergencias. Los guías, además, llevan férulas inflables, camilla y hasta oxígeno, gestionando riesgos y asegurando la seguridad de los participantes mediante fichas médicas.

Recomendaciones de Bomberos

Las recomendaciones de la División lacustre y fluvial y la Dirección general de bomberos difundió al respecto varias recomendaciones: evitar bañarse en represas, diques o ríos; no arriesgarse a lesiones por elementos punzocortantes como vidrios, alambres, espinas o ramas. También instan a no dejar solos a los niños en las márgenes de espejos de agua porque un instante descuidado puede convertirse en una tragedia. Además, restringir el ingreso a personas que no saben nadar en áreas acuáticas para evitar situaciones peligrosas. Usar protección solar, protectores solares, gorras y asegúrese de mantenerse hidratado con suficiente agua.

En temporada de lluvias, instan a evitar cruzar ríos o arroyos debido a que la corriente puede ser peligrosa, arrastrándolo o impidiéndole el cruce al regresar. Si se sale de campamento, antes de aventurarse, se debe informar a alguien de confianza sobre su destino y horarios estimados de regreso, llevar un medio de comunicación y verificar su conexión. Llevar un botiquín completo para abordar cualquier tipo de emergencia. Es clave al salir a un lugar de excursión, conocer la ubicación de salas de primeros auxilios y otros puestos de socorro en la zona. También se recomienda informar a las autoridades locales que estén cercanas, para actuar rápidamente ante cualquier contingencia que se pueda presentar.