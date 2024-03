Explican cómo cuidar al corazón

En el marco del Mes de la Mujer, la filial Jujuy de la Sociedad Argentina de Cardiología organizó una serie de actividades para generar conciencia en torno a la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Entre ellas, se concretó recientemente el taller denominado "Corazón de mujer" en el Cepam.

La referente Laura Flores le dijo a este diario que desde hace varios años organizan estos talleres informativos destinados a la comunidad "con el fin de dar a conocer los factores de riesgos que afectan también a la mujer".

Guillermina Eleit, representante del grupo de la Sociedad Científica del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, agregó que desde 2005 se busca generar conciencia en la población, tanto femenina como masculina, sobre la importancia y la prevalencia de la enfermedad cardiovascular. "Durante muchísimos años se pensó que las mujeres nos moríamos por otras causas, y en realidad nuestra principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares", sostuvo.

"Una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular y el principal factor de riesgo es la falta de conciencia o de conocimiento ya que muchas de las enfermedades cardiovasculares son silenciosas", agregó.

GABRIELA ZEBALLOS

Por su lado, Gabriela Zeballos, médica representante de la Sociedad Argentina de Cardiología, comentó a El Tribuno de Jujuy que la enfermedad cardiovascular es más frecuente en las mujeres que en varones, la detección de los síntomas es clave para prevenir las causas más frecuentes de accidente cerebrovascular e infarto.

"No es solamente el dolor de pecho, típico que todo el mundo cree que eso es solamente el infarto, las mujeres, que somos bastante especiales y toleramos un poco más el dolor puede aparecer con otros síntomas que son la falta de aire, el cansancio, el cansancio al hacer una actividad normal como tender la cama, barrer, hacer una comida o caminar. Si antes no nos cansábamos y ahora sí, puede ser signos, al igual que el dolor en el estómago, en la boca del estómago, que a veces decimos me cayó mal la comida o comí de más, puede ser un signo de infarto. Tengamos en cuenta que el corazón duele en todos lados y duele desde la mandíbula hasta el ombligo y tanto la parte de adelante como la espalda, así que ante cualquier molestia que sientan en esa región es importante consultar al médico", agregó Zeballos.

Es importante realizarse chequeos para detectar en tiempo y forma síntomas.

EXPOSITORAS | LAURA FLORES Y GUILLERMINA ELEIT.

La profesional recomendó dormir bien, mantener una buena alimentación, realizar actividad física, mantener el azúcar y el coresterol, caminar y mantener el contacto con otras personas para disminuir el estrés, ya que es la causa más frecuente en desencadenar enfermedades cardiacas.

Al finalizar agregó que se debe consultar con los médicos y no tener miedo a la enfermedad. "En esta provincia, hay elementos para mejorar la calidad de la atención y el diagnóstico precoz, existe una red de Infarto y una red de ACV que permite la detección en todas las personas tengan o no obras sociales. La atención oportuna en tiempo y forma es una herramienta que dispone toda la gente de Jujuy para acceder a un buen tratamiento y a un diagnóstico precoz; por cualquier consulta pueden acercarse al Cepam o a la Clínica Fátima donde estamos de lunes a viernes de 8 a 20. Desde la página web tanto de la Clínica Fátima como de la Sociedad Argentina de Cardiología, buscan la provincia de Jujuy y ahí salen todos los datos en donde pueden encontrarnos".