“Hoy vemos que se reactivó la oferta en las viviendas”

La imposición del DNU que derribó la ley de alquileres vigente en el gobierno anterior, sigue ampliando la disponibilidad de unidades en el mercado locativo residencial. En Jujuy advierten que se reactivó la oferta de viviendas, pero se registran elevados precios.

La derogación de la ley de alquileres ha llevado a propietarios a considerar volver a los alquileres tradicionales de largo plazo en lugar de los temporarios, ya que ahora existen mayores beneficios y flexibilidad en los contratos. "Fue muy beneficioso que se deroguen esa ley tan perniciosa que han sido para el sector inmobiliario con las propiedades de locación con destino viviendas", comentó Alejandro Bustamante, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy.

Además, la rentabilidad de los alquileres temporarios ha disminuido debido a la competencia y a la estacionalidad. "Estamos volviendo a una normalidad que habíamos perdido, antes de la sanción de la primera ley que fue en 2020 que luego se modificó cuando empezaron a regular el mercado locativo desde una visión errada, eso perjudicó a viviendas que estaban destinadas a alquiler porque se pasaron a la venta o plataforma de alquiler temporario", puntualizó que esa ley había ocasionado un terrible daño al mercado porque "restringió mucho la oferta de viviendas la cual hizo que los precios se fueran a las nubes y lo grave fue que no se pudieran conseguir alquiler".

Si bien los precios están "altos", pero a medida que "vaya pasando el tiempo y la oferta siga siendo constante, supongo que los precios de los alquileres se irán acomodando y van a tener niveles más razonables".

Hoy la oferta está bastante razonable. "Quienes deseen buscar departamentos en alquiler tienen más opciones, en cambio antes no había alternativas para elegir. Se nota cómo se reactivó el mercado de inmuebles".

El DNU permite que las operaciones puedan hacerse con moneda extranjera y libre acuerdo entre las partes. "Ya no hay una modalidad determinada, si el inquilino no está de acuerdo con la propuesta, hoy tiene la posibilidad de ver otras propiedades, no sabemos cuántas personas hacen el acuerdo con dólares, no pedimos la información a nuestros socios porque nos parece irrelevantes", dijo a El Tribuno de Jujuy.

Bustamante también resaltó que "no todas las viviendas en alquiler que existen se hacen a través de una inmobiliaria porque muchas veces se hacen entre propietario e inquilinos".

Hasta el momento, no hay porcentajes concretos sobre la reactivación del mercado. "Estábamos en cero oferta de viviendas antes de la derogación del DNU y hoy no tenemos un relevamiento respecto a cuánto se incrementó, pero es notable el solo ver distintos portales o concurrir a las inmobiliarias para comprobar si se restableció al 100% o niveles que teníamos antes de estas leyes", remarcó el presidente.

No hay una zona específica solicitada porque "todo dependerá de lo que busque el inquilino y el precio que esté dispuesto a pagar, pero si busca en zona de Bajo La Viña, Los Perales o Ciudad de Nieva son lugares más caros que otros".

Un tema que sigue afectando a los inquilinos es la alta inflación pero el titular de la cámara entiende que los valores se mantengan por un buen período. "Suponemos que sí, todo depende de lo que ocurra en la parte económica porque Argentina es un país dinámico porque en una semana a otra puede cambiar todo, pero nosotros confiamos en que se mantenga e irá mejorando con el tiempo", cerró.