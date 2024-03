A la espera de un terreno o casa propia

Crear o fundar una institución no demanda demasiado esfuerzo, lo difícil es trabajar para que permanezca en el tiempo, cumpliendo cabalmente con los principios y los objetivos por los cuales fue creada. En nuestra ciudad, la Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (Aprem) es una de las instituciones que dio muestra cabal del más claro compromiso asumido con las personas con discapacidad. Y en mayo de este año, el calendario del tiempo marcará ya 27 años de entrega, de luchas y de grandes satisfacciones, porque los logros obtenidos por sus niños, adolescentes y jóvenes siempre fueron motivo de felicidad y vieron así coronados sus esfuerzos. Es por ello que, al iniciar este presente ciclo lectivo, la comunidad anhela que las autoridades provinciales cesen con las demandas de desalojo y que uniendo esfuerzos con el Gobierno municipal, pueda concretar la entrega de un terreno para la construcción de su casa propia.

Con marcado entusiasmo, Aprem inició el ciclo lectivo 2024. "Por un lado sentimos la felicidad de comenzar un nuevo año, con nuevos alumnos que se integran a nuestra gran familia y a la vez con la incertidumbre por la existencia de la demanda de desalojo. Estamos a la espera de lo que pueda pasar este año, con el desalojo del predio que ocupa la institución y con la esperanza de que se cumpla el sueño de la entrega de un terreno, que venimos solicitando desde hace mucho tiempo", dijo la directora Lorena Ladrú.

Acotó que las gestiones para lograr un terreno se realizan desde hace muchos años. "Desde hace más que dos décadas venimos peleando y remando, en el buen sentido de la palabra. Por ello, llamamos al diálogo a nuestras autoridades, a nivel local y provincial, para que nos den una solución que nos permita trabajar tranquilos. Vivimos con una gran incertidumbre, pero seguimos adelante, pensando en el bien común de nuestros alumnos. En ese momento, se les está haciendo la inclusión educativa, porque los profesores ya tienen que salir a las escuelas comunes a realizar el acompañamiento", indicó.

Manifestó que la comunidad educativa tiene todas las ganas para seguir adelante y que este año se sumaron quince alumnos nuevos que vienen de zonas aledañas.

Aprem atiende a personas que no cuentan con una obra social. "Nuestra institución inscribe todo el año, vienen los papás diciendo que no hay banco en otras instituciones y nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Hay alumnos que no tienen obra social, son de escasos recursos, pero necesitan el servicio, el acompañamiento y desde nuestra ética profesional, pensamos en la importancia de brindarles este servicio, ellos se lo merecen. Merecen esto y mucho más, ya tienen demasiado con la discapacidad y la situación económica que nos aflige a todos. Nosotros no somos pagados por el Estado, trabajamos a pulmón y con los mínimos ingresos, sacamos adelante la institución", explicó la directora, tras apuntar que buscan el bienestar y la felicidad de los chicos, "ellos nos recompensan con las buenas notas que nos traen, tengo las libretas que nos traen los papás".

Es bueno destacar que Aprem marcó presencia en diferentes acontecimientos, como el desfile de carrozas, el Congreso Nacional, en el quinto encuentro Abrazarte que fue a nivel provincial, en campamentos. "Participamos con esfuerzo propio, lo mínimo que se recauda es para nuestros alumnos", sostuvo.

Deporte adaptado

En otro tramo, Lorena Ladrú dio cuenta del entusiasmo que hay en los chicos porque por primera vez participarán en la Liga Provincial de Deporte Adaptado. "Es una invitación que nos enviaron desde la Coordinación de Deporte Adaptado de la provincia de Jujuy. La primera presentación sería el viernes 22, no contamos con un vehículo para poder trasladarlos, pero nos pondremos en marcha con la venta de rifas para que puedan participar. Nuestros deportistas están listos para participar en fútbol, atletismo, vóley, hockey y en otras disciplinas. Ellos anhelan desde hace varios años poder ser parte de la Liga y vamos a hacer todo lo posible para que estén presentes".

Inspección de Tribunales

La directora Lorena Ladrú expresó que al inicio del ciclo lectivo llegó personal de Tribunales a efectuar una inspección de la institución, y estuvo encuadrada en la orden de desalojo que realizó el Gobierno de la Provincia. “Nos vinieron a hacer una inspección, recorrieron todas las dependencias, observaron que las salas y los sanitarios están en buenas condiciones, como así también el patio. Informamos sobre la desinfección y el lavado del tanque de agua que realizamos antes de comenzar el ciclo lectivo para recibir bien a nuestros alumnos.

La inspección se cumplió correctamente en el horario de la mañana y de la tarde, verificaron la matricula que tenemos, el servicio de desayuno y merienda, con la donación del pan que realiza nuestro benefactor de panadería el 11 que nos envía el pan todos los días”, precisó. “Los hombres pasan pero las instituciones quedan”, con esta premisa, la comunidad de Aprem emprende este nuevo desafío, trabajando con muchas granas y esperando la entrega de un terreno para construir su casa propia. “No lo hacemos pensando en nosotros sino en nuestros alumnos y en todos los que vendrán, por y para ellos estamos luchando, para dejarles un lugar donde puedan mejorar su calidad de vida. Esteremos esperando el día en que nos llegue una notificación no de desalojo, sino de la entrega de un terreno”, finalizó.

Servicios que brinda

Los servicios que brinda Aprem son estimulación temprana nivel inicial, a partir de los 2 años en adelante; nivel primario y secundario, donde realizan el apoyo pedagógico, la inclusión en las escuelas comunes; talleres de artesanías básicas, de gastronomía, panadería, cocina, de danzas folclóricas y este año implementó el deporte adaptado.