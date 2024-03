ATE Jujuy contra los cierres de los CDR

En adhesión a la protesta nacional, ATE Jujuy se manifestó ayer en reclamo por los despidos que se realizaron tras el cierre de carteras ministeriales y los 70 mil trabajadores que podrían quedar en la calle cuando el próximo 31 de marzo acaben su contrato.

La Asociación Trabajadores del Estado nacional realizó días atrás un plenario federal donde acordó declarar el estado de alerta y movilizar hasta el Ministerio conducido por Sandra Pettovello.

En la capital jujeña, los trabajadores salieron a la vereda del edificio ubicado en calle Alvear al 1200 e hicieron un "ruidazo" para visibilizar la protesta.

"Estamos juntos a los trabajadores del CDR porque estamos preocupados por la situación que pueda llegar a pasar luego del 1 de abril cuando se cierre y quedarían más 70 personas sin edificios", sostuvo Juan Castro, miembro del comisión de ATE.

Luego agregó que "la gente que tramita 'Ayuda Urgente', 'Potenciar Trabajo' o vienen de distintas provincias no tendrían una atención personalizada porque el Gobierno nacional dijo que funcionará un 0800, pero sabemos que esas líneas no tienen la misma eficacia", y resaltó que "por eso estamos en un plan de unidad de lucha junto a otros gremios, queremos seguir luchando por los derechos de los trabajadores y llamamos a la reflexión del Gobierno nacional para que no deje a la gente en la calle".

También hizo hincapié en que "hay trabajadores que tienen más de 20 años de antigüedad que se quedarían sin nada".

En el país hay cerca de 56 centros integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales.

Por otro lado, Luis Hurtado, delegado nacional del ATE, subrayó que "siempre nos van a encontrar en la calle si tocan a un compañero, 70 mil contratos vencen ahora y por eso nuestra central está marchando en Buenos Aires junto con otros gremios al Capital de Humano para pedir la reincorporación de los compañeros".