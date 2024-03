Obispo Cesar Daniel Fernández: "Este año va a ser muy riesgoso subir a Punta Corral"

En diálogo con El Tribuno Plus , el obispo de Jujuy Daniel Fernández sostuvo esta mañana que "por el mal estado del camino y las probabilidades de lluvias, este año se va a hacer muy difícil y también muy riesgoso" subir a Punta Corral.

En diálogo con El Tribuno Plus, el obispo de Jujuy Daniel Fernández sostuvo esta mañana que "por el mal estado del camino y las probabilidades de lluvias, este año se va a hacer muy difícil y también muy riesgoso" subir a Punta Corral.

"Nosotros nos sumamos a las recomendaciones del Gobierno de que hay que tener mucho cuidado para subir. Apelamos a la conciencia de cada uno, ya que no podemos decidir por cada peregrino lo que quiere hacer o no", sostuvo el religioso.

El obispo indicó que le piden a la gente que "haga caso a las recomendaciones porque sino ponemos en peligro nuestra propia integridad y a las personas que nos acompañan"

Fernández aseveró: "Que la virgen baje o no a Tumbaya no depende tampoco de nosotros, ya que es propiedad de una familia y ellos son los que deciden estas cosas. Ellos señalan que esperan bajar a la imagen el Domingo de Ramos si no llueve, caso en el cual la bajarán el año que viene". Y agregó: "En Tumbaya vamos a celebrar, si baja la Virgen la recibimos y sino celebramos el Domingo de Ramos como lo hacemos siempre".

Consultado sobre la situación social de la gente en medio de la crisis económica, Fernández expresó que "algunos nos podemos privar de algo superfluo por la crisis económica, pero hay gente que se está privando de lo elemental".

"Hay que unirnos en la oración, pedirle fuerzas a Jesús y pedir mucha fortaleza para seguir adelante de la mejor manera posible", aseguró. .

.