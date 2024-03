UTA anunció un paro por tiempo indeterminado para la próxima semana  

La Unión Tranviarios Automotor Jujuy (UTA) anunció nuevamente medidas de fuerza por tiempo indeterminado, tras rechazar el acuerdo con empresarios. Mañana viernes en asamblea, definirán la fecha del inicio de este paro.

En conferencia de prensa Sergio Lobo, referente de UTA, indicó “cuando nos enteramos que las empresas están avanzando en hacer firmar individualmente un acta-acuerdo paritario con una pérdida del 50% del poder adquisitivo hasta el mes de junio. Y, según los empresarios, esto está avalado tanto por las autoridades hemos decretado que vamos a realizar un paro por tiempo indeterminado”.

Lobo dijo “las empresas están avasallando lo que sería el pedido de incremento salarial” pese a que “la provincia viene subvencionando a la empresa del transporte. Y además la tarifa del transporte subió exponencialmente para que las empresas puedan con esta recaudación diaria pagar salarios y seguir funcionando”.

Agregó “las empresas no cancelaron el salario del mes de febrero, que están en un 50%, aprovechando la necesidad de los compañeros, es que están proponiendo hacer este acuerdo individualmente, a lo cual como organización sindical junto a los delegados personal rechazamos categóricamente porque un acta acuerdo a nivel provincial o en particular con cada uno de los trabajadores no corresponde”.

Advirtió que “la denuncia correspondiente ante la Secretaría de Trabajo” y que ya enviaron una carta de documento a la Cámara de Transporte de la Provincia de Jujuy y “sólo resta en la Asamblea del día de mañana confirmar el día que vamos a iniciar la medida de acción directa”.

En un comunicado, UTA aseguró que “La Organización Sindical, junto a los delegados de personal, rechazamos tal acuerdo por tratarse de una imposición, bajo amenazas, de no permitir un salario digno para todos los trabajadores del sector”, dice el texto de este jueves 21 de marzo.

Continúa: “Comunicando además a la opinión pública que, durante más de 20 años Los Empresarios del Transporte, vienen recibiendo sumas millonarias, por aportes nacionales y provinciales y que dichos fondos, no tuvieron eco positivo de prestar un servicio acorde a las necesidades de los usuarios que hoy se ven perjudicados con unidades en muy mal estado, frecuencias pésimas”.

En dicho mensaje agregan “Incumpliendo el pliego de bases y condiciones, que fueron denunciadas por los usuarios, en diferentes medios por redes sociales y que aun con la suba del importe del pasaje en las distintas líneas urbanas y provinciales, los empresarios del sector no solo pretenden seguir pagándonos los salarios en cuotas sino también privarnos de un salario digno”.