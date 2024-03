Un toque de dulzura en huevos hechos de chocolate

La dulzura del chocolate es una verdadera tentación que nadie puede resistir en días de otoño. Tampoco debe faltar en las celebraciones y menos en este mes, ya que será protagonista esencial en las Pascuas de Resurrección, festividad que tendrá su momento en breve.

Es a través de riquísimos huevos que el chocolate encuentra su forma y su lugar; gracias al ingenio y a la creatividad de manos hábiles que los elaboran para sorprender.

En este hacer artesanal, se encuentra Florencia Martínez, una jujeña que desde hace cuatro años emplea una dedicación férrea a deleitar con cada pieza.

"Hacer huevitos es muy lindo. Me fascina hacer las cosas dulces y dar nuevas propuestas", expresó Martínez al respecto de este saber que conoce a la perfección.

Con cariño, paciencia y faena, se aprestó al desafío de crear estos bocaditos dulces, como un manojo de sabores que lleva su tiempo preparar.

PARA DELEITARSE | EXQUISITO HUEVO CON UNA CREMA DIFERENTE.

Y es que en el proceso de trabajo, es necesario saber esperar el tiempo ideal y elegir productos de calidad para que el resultado sea el adecuado.

"Desde el momento del baño María, el chocolate tiene que tener una linda textura", comenzó explicando sobre esta experiencia que la condujo a explorar los carriles de lo novedoso.

En la combinación de colores y texturas, encontró propuestas personales con un sabor distinto. A prueba y error, su invitación a disfrutar del chocolate en su mejor versión está en los huevos rellenos con una impronta particular. "Cada uno está decorado distinto, este año decidí ponerle la mitad de otro huevo más chiquito, arriba. Algo que a los chicos les gusta mucho", dijo al innovar con la presentación de su trabajo.

EN FORMA DE CORAZÓN | CON CHOCOLINAS PARA LA PERSONA ESPECIAL.

La diversión que conlleva armar cada pieza es única porque la joven fue aplicando diferentes elementos para lograr los gustos favoritos. "Los rellenos son de tres variedades, tienen Oreo y crema con Oreo; chocotorta y choco Oreo, que combina los dos anteriores", describió.

De esta manera, toda la magia del chocolate se concentra en pequeñas porciones exquisitas que nacen en un mundo único, en un rincón de su hogar ubicado en Villa Jardín de Reyes.

Allí, con la batidora de su mamá y contados utensilios, comenzó a trabajar en esta propuesta desde el año 2020 y -pandemia de por medio- consolidó su sueño de seguir adelante con este proyecto personal que hoy promueve.

LOS PRIMEROS | POSTRES QUE REALIZÓ EN SU INICIACIÓN A LA PROPUESTA.

En su recuerdo, lleva nítidos aquellos primeros acercamientos a lo dulce donde crear postres se constituyó en un pasatiempo genial. "Comencé con los postres en vaso, eran cremas de distintos sabores que me resultaba cómodo de hacer", contó Martínez. Y así la idea fue tomando otras direcciones dentro del rubro de lo dulce. Las cremas con vainilla, chocotorta, Oreo y coffee fueron las que se rubricaron en la carta con mixtura de sabores y diseños nuevos, junto a tartas frutales y tortas originales.

La recepción de sus creaciones fue la mejor. No obstante, de la aprobación o no del resultado final se encargó -y lo sigue haciendo- su familia que a estas alturas es "catadora" oficial de sus elaboraciones. "Siento que evolucioné mucho, desde mis primeros postres y hasta ahora, aprendí de cada trabajo y no dejo de actualizarme con capacitaciones y videos de Youtube", dijo la joven de 24 años que estudia ingeniería industrial. Así es que la cuestión está en animarse a brindar lo mejor, siendo persistentes en la intención.