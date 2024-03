Postergan audiencia conciliatoria por una propuesta salarial rechazada por UTA

Tras conocerse la postergación de la audiencia conciliatoria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA Jujuy) y la Cámara de Transporte de Pasajeros de Jujuy, el gremio emitió un comunicado rechazando "categóricamente" un ofrecimiento salarial realizada por los empresarios del sector.

"Estamos ante un avasallamiento a todos los derechos adquiridos, no solo en el derecho de un salario digno; sino también de sacarnos de la negociación colectiva, llevándonos a pactar el salario y demás condiciones laborales, empleador con trabajador", aseguran en el escrito.



En cuanto a la propuesta de una mejora salarial, aseguraron que la misma es una "imposición bajo amenazas" y que además una manera de "aprovecharse de la necesidad económica" de los trabajadores.

En este sentido manifestaron que el sector empresarial no esta pagando los salarios en tiempo y en forma, y que las cifras que argumenta como incremento "son no remunerativas, no suman a la antigüedad, viáticos, básico, presentismo, horas extras, sueldo anual complementaria"

Para finalizar aseguraron que de aceptar esta propuesta que "lejos esta de reconocer el incremento salarial", precisaron los trabajadores tendrán una perdida de enero hasta junio de este año, de mas de 1.500.000.