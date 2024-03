UTA Jujuy rechazó oferta salarial de las empresas

La seccional Jujuy de la Unión Tranviarios Automotor rechazó la propuesta salarial de las empresas locales, que hablan de un "acuerdo", ya que no se condice con lo convenido a nivel nacional entre la central de ese gremio y la Fatap.

En un comunicado firmado por el titular de la UTA Jujuy, Sergio Lobo, y el secretario gremial Marcelo Moyano, se destacó que la propuesta de las empresas jujeñas es mantener el sueldo los tres primeros meses del año en 573.546 pesos, y pagar viáticos por 73.800 pesos, cuando la paritaria nacional establece un sueldo para enero de $597 mil, para febrero de $737 mil y para marzo de $987 mil, además de viáticos por $101.160 y un no remunerativo de $390 mil.

Los dirigentes denunciaron que "a través de amenazas hacia los trabajadores y aprovechando sus necesidades económicas, los empresarios de Jujuy quieren avanzar en despojarnos de una recomposición salarial" que siempre se acordó entre la UTA nacional y la Fatap.

"Estamos ante un avasallamiento a todos los derechos adquiridos, no solo en lo de un salario digno, sino también de sacarnos de toda negociación colectiva, llevándonos a pactar el salario y demás condiciones laborales empleador con trabajador", remarcaron Lobo y Moyano.

Ante tal situación, señalaron que la organización gremial y los delegados del personal rechazaron tal propuesta o acuerdo, "por tratarse de una imposición, bajo amenazas, aprovechándose de la necesidad económica, en la que el sector empresarial nos está llevando a no pagarnos los salarios en tiempo y forma. Y son los mismos empresarios que endulzando los oídos con cifras no remunerativas, que no suman a la antigüedad, viáticos, básico, presentismo, horas extras, SAC, etc, lejos están de reconocer el incremento salarial solicitado por la representación sindical".

Los gremialistas estimaron que hasta junio "tendremos una pérdida de más de 1.500.000 pesos si aceptamos lo que nos proponen", por lo que instaron a los afiliados y trabajadores del transporte de Jujuy a "defender nuestra escala salarial, porque el salario es el sustento de nuestra familia y defenderlo es una obligación de todos".

Hacia una paritaria a nivel provincial

La reunión que estaba prevista ayer entre la UTA y la Cámara de Transporte, dentro de la conciliación obligatoria por salarios adeudados, se suspendió porque la Cámara ingresó una nota en la que sostiene en que todas las empresas llegaron a un "acuerdo" salarial con sus trabajadores, según autoridades de la Dirección de Trabajo.

Ahora el gremio deberá responder sobre el particular, tema que se tratará mañana a las 17. Si la UTA ratifica el acuerdo, lo cual es improbable teniendo en cuenta el comunicado dado a conocer en las últimas horas, se levantará la conciliación porque su planteo quedará en abstracto.

Teniendo en cuenta que las empresas locales no pueden afrontar el aumento salarial otorgado a trabajadores del Amba, que sigue recibiendo subsidios nacionales a diferencia de las demás provincias, se va a un esquema de paritarias con las seccionales de los gremios, consideraron empresarios jujeños.