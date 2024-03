Aumentaron multas a comercios por tener alimentos vencidos

En los últimos meses, se ha hecho más frecuente encontrar en los comercios productos alimenticios con menor tiempo de vigencia, es decir, a solo días de su vencimiento. Desde la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmaron este fenómeno y advirtieron sobre un fuerte incremento en la aplicación de multas y decomisos en locales por tener a la venta mercadería vencida.

"Para nosotros no es nuevo encontrar productos con el período de aptitud vencido en almacenes y supermercados pero en este último tiempo, estamos detectando muchísima más cantidad de mercadería vencida como fiambres, gaseosas, lácteos, mayonesas y en esta época particularmente huevos de Pascua", indicó Gabriela Saab, directora de Seguridad Alimentaria quien advirtió además que también detectaron que en algunos comercios borran las fechas de vencimiento con alcohol y las remarcan con nuevos períodos de aptitud de hasta un año.

Explicó que este fenómeno se deriva de múltiples causas: por comerciantes que acopiaron mercadería aprovechando promociones en la compra al por mayor o por precisamente estar a poco de su vencimiento, en otros casos por la especulación por las constantes subas de precios como ocurrió en su momento con los aceites. También es cierto que la drástica baja del consumo de ciertos productos por la inflación se traduce en pocas ventas y en consecuencia los largos plazos para el recambio de mercadería llevan a que los productos se venzan aún en los estantes de los almacenes.

Sin embargo, destacó que las infracciones y los decomisos no siempre se deben a la detección de productos ya vencidos, sino que también se realizan por no estar aptos para consumo, por haber estado mal conservados. Es que entre las irregularidades más frecuentes se suma el apagado de heladeras por las noches cortando la cadena de frío de los alimentos. Una práctica que -destacó- se incrementó en el último tiempo debido a los altos costos de la tarifa de energía eléctrica.

Extensión del consumo

En este contexto, y como respuesta a las reiteradas consultas de los consumidores, Gabriela Sabb explicó que hay alimentos que al estar vencidos inmediatamente pasan a ser no aptos para la venta, pero que en algunos casos aún pueden ser aptos para el consumo y esto se debe al concepto de extensión del consumo que puede llegar a ser de 15 días, un mes y hasta 3 meses, dependiendo del alimento.

"Nosotros no aconsejamos consumir un producto vencido, pero por la extensión del consumo, por ejemplo, productos como arroz, fideos, cereales y aceites podrían llegar a tener hasta tres meses más pero siempre y cuando no tenga crecimiento de hongos, no cambie la consistencia, etc.", en otras palabras, se mantengan en condiciones normales a la vista, al tacto y al olfato.

En este sentido, aclaró que por el contrario un aceite puede no estar vencido, pero sí estar rancio, por lo que ya no es apto para consumo y hay que desecharlo.

De esta manera, y teniendo en cuenta las situaciones es que desde la Dirección de Seguridad Alimentaria recomiendan pedir siempre el ticket en los comercios por si se debe hacer un reclamo en esa dependencia, procurar no comprar mercadería en grandes cantidades para evitar el vencimiento de la misma, leer los rótulos de los alimentos y poner especial atención a las fechas de vencimiento, una vez abierto un envase conservarlo en la heladera o en lugar seco y fresco o como lo indique la etiqueta y comprar los congelados minutos antes de regresar al hogar para no cortar la cadena de frío.

Ante la detección de irregularidades de este tipo en comercios, supermercados o carnicerías, los consumidores pueden hacer la denuncia correspondiente a la Secretaría de Seguridad Alimentaria a través de los teléfonos 3884426963 (celular) o al 3884311207 (línea fija). O bien presencialmente en sus oficinas de calle Rivadavia 108 del barrio San Pedrito, atrás del mercado de Concentración y Abasto.

Instan a tener especial precaución en carnicerías

Las irregularidades y violación de normas en las carnicerías pueden generar consecuencias graves en la salud de los consumidores desde intoxicaciones hasta la muerte.

Al respecto, la titular de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gabriela Saab, recuerda a la comunidad la existencia de las resoluciones internas 001/08 y 002/08, que prohíben la venta de carne ya molida y de hamburguesas caseras (vacunas) para la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) en niños. Se trata de una enfermedad grave provocada por la bacteria Escherichia coli y se caracteriza por provocar daño agudo de los riñones, asociado a alteraciones en las células de la sangre como trombocitopenia y anemia. En febrero tres niños menores de siete años murieron en Córdoba por el Síndrome Urémico Hemolítico.

Y en lo que va del año ya se registran nueve casos en todo el país. “La carne debe ser molida en el momento y a la vista del comprador. Pero no hay caso, vivimos decomisando y multando a carnicerías y supermercados que tienen en sus mostradores carne molida previamente”, advirtió Gabriela Saab. En esta línea explicó que de estar presente la bacteria, estas dos condiciones (molida y en hamburguesas) generan que se multipliquen en el interior de la carne molida que si, desafortunadamente, no se cocina correctamente, un niño puede contraer este síndrome que puede derivar en trasplante de riñón, diálisis de por vida y hasta la muerte.

Tal es el caso de una niña en Purmamarca que consumió una hamburguesa que contenía la bacteria y como secuela le generó una discapacidad en el habla. Por la gravedad, la funcionaria insistió en “no comprar hamburguesas caseras en la calle”.