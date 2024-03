Plenario de comisiones para emergencia en Jujuy

Por pedido del presidente del Bloque Justicialista, Rubén Rivarola, la Cámara de Diputados de Jujuy aprobó ayer en su tercera sesión ordinaria la realización de un plenario de comisiones para el 3 de abril (falta definir el horario) en el que se tratará el proyecto de Ley de Declaración de Emergencia de Jujuy, enviado por el Ejecutivo provincial.

En el Orden del Día estaba fijado que el mismo pasara a las comisiones de Finanzas, de Ambiente, de Salud pública, de Transporte y Comunicaciones y de Asuntos Sociales para su análisis, pero el legislador peronista hizo la propuesta para darle "una solución rápida".

A 40 minutos de iniciada la sesión, el vicepresidente 2° Pedro Belizán, quien presidió la sesión, abordó el punto 6 conteniendo los proyectos de ley y luego de referirse al enviado por el Ejecutivo, Rivarola tomó la palabra y dijo: "Creo que deberíamos hacer un plenario de comisiones".

"Si lo pasamos (al proyecto) a todas las comisiones, va a pasar un día, dos días y recién en un mes vamos a sacar esta iniciativa. En cambio, convocando a un plenario, le daremos una solución rápida, porque es un problema de nuestra provincia y de la Argentina", por lo que "tenemos que estar todos y buscar la solución lo más rápido posible".

El presidente del bloque del Frente Cambia Jujuy, Santiago Jubert, respaldó la iniciativa: "Me parece muy buena esta propuesta del diputado Rivarola, nuestro bloque está de acuerdo", y lanzó para el 3 de abril la convocatoria para "avanzar con este proyecto que es de suma urgencia y necesidad para nuestra gestión de gobierno y para los jujeños".

Finalizada la sesión pasadas las 13, Rivarola declaró que era "lo mejor que podíamos hacer los diputados, reunirnos en un plenario de comisiones para tratar el proyecto". Como lo dijo en la sesión: "Si lo mandamos comisión por comisión seguramente vamos a tratar esto en dos o tres meses, y por la situación que se vive en la Provincia como en el país debe ser tratado súper rápido".

El proyecto de Ley de Declaración de Emergencia de Jujuy "fue enviado por el gobernador (Carlos Sadir)", destacó, y luego consideró que los diputados "querrán modificar o sacar lo que consideren, ya veremos qué es lo que se hace, pero tiene que ser tratado rápidamente", caso contrario "quedará en intenciones".

Interpretando acabadamente las problemáticas de la ciudadanía que afronta por el ajuste del Gobierno nacional, Rivarola apuró el trámite fundamentando que "cuando la gente va a pagar la boleta de la luz y del agua, cuando va a comprar a los almacenes o supermercados, no le alcanza por la situación económica. El dinero argentino no tiene valor".

No es la primera vez que el legislador provincial peronista pone énfasis sobre este tema en el recinto, ya dijo también en reiteradas oportunidades que "los sueldos deben subir. El servicio de la electricidad subió un 100% en un mes, ¿cómo hace la gente para pagar eso?, y si no lo paga, ¿le van a cortar la luz?. El que pagaba $10 mil, hoy está pagando cerca de $24 mil, y los sueldos no subieron el 100%".

Además de cumplir con ese servicio, "los pobladores tienen que afrontar otros gastos, como el combustible, los alimentos, los útiles para enviar a los hijos a la escuela. Realmente no sé qué está sucediendo, las subas son muy abultadas y los sueldos se achican".

Afirmó que "ayudará al Ejecutivo provincial en todo lo que sea necesario, si a él le va mal, también a nosotros". Jujuy al poseer 95 mil empleados públicos, activa su economía cuando el Estado deposita sus haberes, por lo que "hay que cuidarlo y que llegue a fin de mes para que pueda pagar los sueldos. Y sobre esa base vamos a trabajar".

Desde el bloque opositor que preside, "no vamos a decir si no puede pagar los sueldos es un problema de él, todo lo contrario, si hoy no paga los haberes es un problema de la oposición y de los que estamos en la Legislatura. Todos debemos trabajar para que esto salga adelante, no hay otra forma ni colores políticos, aquí lo que se precisa es que la gente llegue a fin de mes y tenga todos los días un plato de comida".

Por último, convocó a sus pares "tratar de hacer lo mejor posible" y confió en que "todo lo que sea favorable seguramente ahí estarán acompañando". Y advirtió que "hoy, no apoyar para que el gobierno llegue a fin de mes y pague los sueldos, nos perjudicará a todos. La 'panza' no tiene color político, cuando uno va al supermercado no hay una fila de un partido político y otra de otro partido, es una sola por la cual todos pasan por la caja y pagan lo mismo", finalizó.

Iniciativa sobre la violencia de género

Además de tomar estado parlamentario el proyecto de ley para declarar la Emergencia de Jujuy, en la sesión de ayer también lo hizo el de declaración de la emergencia pública en materia de violencia de género en la provincia, ambos remitidos por el Poder Ejecutivo. Como se dijo por aparte, el primero será tratado en un plenario de comisiones el 3 de abril, y el segundo fue girado a las comisiones de Igualdad de Género, de Finanzas y de Legislación General.

El de Emergencia de Jujuy tiene entre sus objetivos, promover la defensa de la economía provincial, su reactivación económica y ocupacional, mejorar y diversificar soluciones al problema de vivienda, equipamiento comunitario y servicios conexos, proveer la ampliación de la cobertura de salud; y brindar mayores y mejores servicios de educación y cultura a toda la población, particularmente, a los sectores más necesitados. Diputados aprobó también tres pedidos de Acuerdo para designar al ingeniero civil Hugo Ponce como presidente del directorio de la Dirección Provincial de Vialidad; al abogado Guillermo Bulacios como vocal social, y al ingeniero civil Jorge Weibel como vocal técnico de dicha dirección.

En las cuestiones previas al Orden del Día, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Brajcich hizo referencia al 24 de marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. “’El Nunca Más debe que ser claro, nunca más vamos a negar el régimen represivo, no vamos a relativizar el dolor de las víctimas y sus familiares, nunca más vamos a permitir que la mentira le gane a la paz. En Argentina vamos a hacer lo que tengamos que hacer por el “Nunca Más”, creo que es responsabilidad de todos”, enfatizó.