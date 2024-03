Mañana inician las clases en los niveles Inicial y Primario

Para mañana está previsto el inicio de clases, y por lo menos para los niveles Inicial y Primario se producirá sin inconvenientes.

La titular de Adep (Asociación de Educadores Provinciales) Silvia Vélez, indicó a este diario que "nosotros no tenemos medida de fuerza para este lunes, porque no formamos parte de la CGT, nosotros somos Ctera-CTA. Si estamos diagramando una jornada de lucha para esta semana que la estamos diagramando con Ctera y armando una marcha federal", acotó la dirigente.

La representante del gremio de los maestro dijo que después del discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa "hemos confirmado aún más que la lucha de los docentes no termina. Sabemos que va a ser una lucha larga la que se viene, porque se intentarán avasallar los derechos del docente. En el discurso no se habló de nada de la realidad del país, parece que no sabe lo que padecemos los trabajadores y nuestro salarios, y más aún aquellas personas que no tienen un salario".

Con respecto a la paritaria provincial, hay que recordar que el Gobierno provincial decidió pagar la mejora salarial del 30% en una sola cuota, a partir del sueldo de febrero. Vélez dijo que Adep aceptó esa decisión, pero bajo protesta.

"El Gobierno provincial nos hizo la propuesta del 30% en tres tramos, y fuimos los primeros en decir que debía ser en un solo tramo. Pero sabemos que esto no es solución para nadie, más aún en el tiempo que estamos se trata de un paliativo nada más, y es el planteo que tuvimos en todas las asambleas. Aceptamos que entre algo al bolsillo pero exigimos la inmediata continuidad de la paritaria", recalcó.

Cabe recordar que el Gobierno provincial anunció que habrá nueva reunión por negociación salarial después del 15 de marzo.

La semana pasada, durante una reunión con la ministra de Educación Miriam Serrano, desde el gremio Adep pidieron que las escuelas estén en condiciones para el inicio de las clases del ciclo lectivo 2024. "El lunes las clases deben comenzar con las condiciones dadas en todas las instituciones educativas. En la primera semana de febrero, durante una reunión con la ministra, hicimos este planteo y nos dijeron que hicieron acuerdo con los municipios para abocarse a la infraestructura necesaria, como refacción de techos, provisión de agua potable y las cuestiones que debían ir resolviendo como son los baños, cloacas", expresó Vélez.

Agregó que se está avanzando en la construcción de edificios escolares y que desde la cartera educativa prometieron iniciar otras obras.

Comedores escolares

"Hemos reclamado el fondo de Refuerzo Nutricional, un programa que llega de Nación y lo reclamamos siempre. En la Provincia nos aseguraron que no habrá problemas en los comedores escolares y que se va a dar las provisiones a las escuelas, sobre todo en estos tiempos en los que muchos chicos en sus casas no están pudiendo acceder a un plato de comida nutritivo, pues la escuela se lo brindará. La escuela es el sostén en estos momentos en que la situación económica aprieta tanto, y es por eso que la escuela está siempre para atender la problemática del niño en cuestiones de educación y nutrición", dijo Vélez.

Días atrás representantes del Ministerio de Educación se reunieron con los proveedores de mercaderías a las escuelas, con el fin de garantizar el desayuno, colación y almuerzo en las instituciones escolares.

Quinta hora

Sobre los rumores de la reducción de la quinta hora, la titular de Adep echó por tierra ese rumor y aclaró que "hay muchas provincias que ya han informado que la quinta hora se reduce".

En 2022 el entonces ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk, planteó la extensión horaria en todas las escuelas del país con la intención de que todas queden encuadradas en lo que dice la Ley de Educación Nacional 26.206, que todas sean de jornada completa.

"En ese entonces la ministra María Bovi pensaba en aumentar a todas las escuelas una hora, y planteamos hacer una propuesta seria y terminar con ponerle parches a la educación de Jujuy, y pasar a jornada completa todas las escuelas que se puedan, y aquellas que no pudieron pasar por cuestiones de matrícula se les agregó la quinta hora, con la esperanza de que en algún momento se pueda extender la jornada", recordó.

Las escuelas de otras provincias que tenían esta situación volvieron a la carga horaria anterior, es decir cuatro horas, pero Jujuy continuará con la quinta hora, es decir igual que el año pasado.

Entrega de cargos

Silvia Vélez comentó que alrededor de mil docentes titularizaron cargos en distintas escuelas de la provincia, entre maestros de grado, nivel inicial, inglés e idiomas.

"El Ministerio de Educación está cumpliendo con la norma, con lo que rige la vida de las instituciones, el Estatuto del Docente sigue en pie. Por los docentes que se jubilan se habilita ese cargo, y aquellos que no se habilitan es porque hay baja matrícula", aclaró la titular de Adep.

Finalmente agregó que en algunas escuelas, sobre todo de las zonas rurales, ha disminuido la matrícula. Lo contrario ocurre en la zona urbana, sobre todo teniendo en cuenta que con la situación económica muchos padres dejaron de enviar a sus hijos a las escuelas privadas y se genera sobrepoblación en las públicas de las ciudades.

Acto en la Escuela Mendizábal

La Escuela Nº223 “Arzobispo José M. Mendizábal”, ubicada en el Pasaje Zárate 151 del barrio San Pedrito de esta capital, es el establecimiento elegido para el acto oficial de apertura de las clases de los niveles Inicial y Primario, mañana a las 8.30. La ceremonia contará con la presencia del gobernador Carlos Alberto Sadir y la ministra de Educación, Miriam Serrano, entre otras autoridades e invitados. Asimismo, en el Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Alberto Martínez”, que está en calle Santa Bárbara 677 del barrio 20 de Junio, también de la capital jujeña, será el acto para el Nivel Secundario, también mañana a las 10.30. Se informó que para estos actos se tiene en cuenta el Anuario Escolar 2024, que establece un orden académico y administrativo para las instituciones educativas públicas de gestión estatal (provincial y municipal), privada, social y cooperativa de los diferentes niveles, ciclos y modalidades, y la Resolución Nº222-E-24 que dispuso la modificación del inicio de las clases, que se postergó para el lunes 4 de marzo, ya que en un primer momento estaba programado para el 26 de febrero.