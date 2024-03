“Anunciar con nuestra vida el gran testimonio de la fe”

""¿Por qué ser infelices si podemos ser felices con Jesucristo?", se preguntó anoche el obispo Daniel Fernández durante la vigilia pascual que presidió en la Catedral. Durante su homilía recordó que la misión de la Iglesia, de todos los bautizados, es "anunciar con nuestra vida el testimonio de la fe".

Ya apelando al signo de la luz con que comienzan los ritos de la noche en que se espera la resurrección del Hijo de Dios, monseñor Fernández exhortó a "ser luz para los demás, primero a dejarnos iluminar por Jesús para luego iluminar a los demás".

También dijo que "Dios quiere infundir sus sentimientos en nosotros" y que "esta noche es para admirar la obra de Dios, que brille la luz de la esperanza y de la resurrección. El sepulcro se abre y el Señor sale victorioso al encuentro de los discípulos".

Instó a los fieles a no ser mezquinos con el tiempo que se otorga a Dios, "para estar con aquel que me amó inmensamente" y resaltó que "el cristiano no tiene derecho a andar triste porque sabe que fue amado hasta el extremo".

LUZ DE LA ESPERANZA | LOS FIELES CON SUS VELAS AL INICIAR LA VIGILIA.

La ceremonia comenzó en el atrio de la iglesia matriz donde se bendijo el fuego, después se colocó en el nuevo cirio la cruz con granos de incienso, las letras alfa y omega y el año que vivimos. Después se lo encendió y el obispo con el párroco Manuel Alfaro y los ministros del altar ingresaron en procesión al templo en oscuras.

Se elevó en tres oportunidades el cirio con la oración "La luz de Cristo...demos gracias a Dios" y posteriormente los servidores distribuyeron la luz del cirio entre las velas de la gente. Seguidamente se entonó el pregón pascual y tras apagar las velas empezaron a leerse las lecturas que repasaron la historia de la salvación.

Fueron tres lecturas del Antiguo Testamento con el relato de la creación, el paso del pueblo elegido por el mar Rojo y Dios develando que "yo soy el Señor"; además de los salmos cantados. Después se entonó el Gloria con el repique de las campanas celebrando la resurrección de Cristo y se completó con la lectura de San Pablo a los romanos.

ELEVACIÓN DEL CIRIO | “LA LUZ DE CRISTO, DEMOS GRACIAS A DIOS”.

El Evangelio relató el pasaje en que las mujeres buscan a Jesús en el sepulcro pero ya estaba vacío.

Después de la prédica del obispo se renovaron las promesas bautismales, en otro momento emotivo.

En la Catedral confluyeron muchas familias aunque por la extensión de la celebración hubo quienes compartieron solamente algunos tramos.

Sobre el altar de la Catedral y a ambos costados se podrá apreciar durante este tiempo la figura de Jesucristo resucitado.

Horarios de Misa de Pascua

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ | LOS MINISTROS DEL ALTAR Y LOS JÓVENES LA DISPERSARON POR LA CATEDRAL ANOCHE.

En la Catedral hoy a las 8, 10, 11 y 20. En San Francisco a las 7.30, 9, 11.30 y 20. En la capilla de Santa Bárbara a las 9 y en la capilla del hospital “San Roque” a las 17. También celebrarán la alegría de Jesús Resucitado en la parroquia San Lucas a las 8, 11 y 19.30 en la sede y a las 9.30 en las capillas María Reina de la Paz e Itatí.

En Santa Teresita a las 8 en Luján y a las 10.30 y 20 en la sede. En la parroquia Sagrada Familia de Nazareth a las 10. Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa de Alto Comedero: en Sagrados Corazones a las 19, en Santísimo Salvador a las 9.30 (piden llevar algo dulce para compartir), en San Roque a las 20, en la Consolata a las 9.30 búsqueda pascual para los niños y a las 11 misa.

En San Francisco Solano a las 8.30 misa en la sede y en San Juan Bautista, a las 10 en Cura Brochero y Santa Cecilia, a las 11.30 en Santa Teresa de Calcuta y 18 en 14 Hectáreas. En la parroquia San Pedro y San Pablo a las 9 misa en Fátima y a las 11 y a las 19 en la sede.

En Lourdes a las 9. En Río Blanco misas a las 8.30, 11 y 19.30; mañana brindis pascual de la parroquia a las 20.30, a la canasta. En La Esperanza a las 9, en Arrayanal a las 11, en Miraflores a las 18 y en Parapetí a las 20. En San Antonio a las 10 y a las 17.30 en Los Paños.