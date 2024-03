La lluvia tuvo a maltraer a esta capital

Como ocurre con cada temporal, se repiten los problemas de anegamientos, desbordes, inundaciones, además de cortes de energía y caída de árboles o postes. En San Salvador, vecinos se vieron perjudicados ayer por la gran cantidad de agua que provocó corrientes caudalosas en las calles y que inundaron viviendas.

Es que el asentamiento 3 de Agosto (Huaico) y los barrios Belgrano, Chijra, Campo Verde, Los Perales y Tupac Amaru (Alto Comedero) fueron las principales zonas afectadas por la fuerte lluvia. "Todos los trabajos arrancaron en barrio Los Perales, en el asentamiento Los Chalchaleros, una zona que se encuentra a la par del cerro y como es una pendiente, el agua ingresó", comentó el director de emergencias, Ariel Mamaní.

Luego se trasladaron al asentamiento 3 de Agosto que también se inundó. "Es un barrio que se instaló en Huaico prácticamente en paralelo a la ruta y todo el desagüe cae en ese barrio, ingresó mucha agua en esas viviendas, no se evacuó gente pero sí se trabajó. En Suipacha hubo que inspeccionar pero no se evacuó a ninguna familia, eso no quita las afectaciones de viviendas", sostuvo, agregando que "en total fueron más de 20 familias perjudicadas" ayer.

Los primeros meses del 2024 fueron días de mucha lluvia y arduas tareas por esta situación. Al respecto, Mamaní dijo que "ha caído agua como nunca en los últimos años; hoy (por ayer) llegó a 85 mm, es muchísimo y atípico, esto nos va a producir daños por más que haya canaletas o desagües, si una lluvia supera los 50 mm inunda".

Mamaní consideró que la primera quincena de marzo seguirán estas tormentas. "Teníamos el alerta amarilla para San Salvador, el tema es ver dónde pega la lluvia, no afectó a Alto Comedero, pero no quita que algunas casas se inundaron", cerró.