Pequeños productores perdieron todo por la crecida del Río Grande 

A su paso por San Pedro, la creciente del río Grande, arrasó con todo el trabajo de los pequeños productores que tienen sus sembradíos y animales, en proximidades del curso de agua. Los campesinos, alertaron a las autoridades competentes para que arbitren los medios y construyan de manera urgente, defensas sobre las márgenes, particularmente la que puede dirigir el gran caudal de agua hacia el sudeste de la ciudad, donde se encuentran los nuevos asentamientos poblaciones, barrios ubicados en el sector conocido como “la nueva ciudad”. También solicitaron que se inspeccione periódicamente, la extracción de áridos que realiza una empresa en ese lugar, porque se ha podido observar que no extrae del lugar indicado, que sería del medio del lecho del río, sino de las márgenes, lo que podría convertirse en una amenaza para la zona urbana, en caso de que haya una fuerte creciente.

En dialogo con El Tribuno de Jujuy, los pequeños productores relataron la experiencia que les tocó vivir. Si bien se veían desolados, mantenían la esperanza de poder recibir la colaboración del gobierno, para que a través de recursos hídricos, envíe una máquina y comience la construcción de las defensas, obra que no demanda una gran inversión, pero si, redundaría en un importante beneficio para el pueblo de San Pedro de Jujuy.

“Cuando la naturaleza avanza, lo único que nos queda es salir lo más rápido posible. Lamentablemente, perdimos todo, verduras, almácigos, animales, parte de nuestros ranchos. De la noche a la mañana, todo ha desaparecido, el campo sembrado está cubierto de piedras, de grandes árboles que arrastró la creciente. Ahora que bajó un poco, recorremos la zona buscando las chapas, los alambrados, las herramientas y podemos ver el gran daño que ha causado la creciente y si no se construyen defensas, otra embestida que traiga mucha agua de la puna y de la quebrada, puede ser terrible”, dijeron, tras acotar que la creciente dejó profundos socavones, “pedimos que ordenen que los áridos se saquen del medio del río y que las piedras sobrantes, sean colocadas sobre las márgenes para que el agua no destroce los campos y provoque tanto daño. Juntando lo poco que ganamos, la vez anterior, pagamos una máquina, hicimos una canalización pero lamentablemente no dio abasto, el agua se nos metió en el campo”, manifestaron.

“Necesitamos alambres de los llamados gaviones para construir defensas con piedras y frenar un poco la crecida del río. También una máquina para que limpie el campo, todo quedó tapado de piedras, nosotros volveremos al trabajo, seguiremos luchando para salir adelante”, finalizaron.

Con sus rostros y manos curtidos por el sol y el duro trabajo, estos hombres y mujeres, están dispuestos a volver a empezar una y otras vez y las veces que sea necesario, como lo hicieron siempre, pero la difícil situación que se vive en el país, los lleva a pedir ayuda para levantar de nuevo sus sembradíos.