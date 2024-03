Crea de masa multiforme, lindas piezas de porcelana

Sandra Luna es una artesana que aplica en sus manos, la técnica de las formas a través de un noble material como es la porcelana fría.

Tiene la posibilidad de ofrecer desde la simpleza, un trabajo detallado donde combina su pasión por el modelado con la habilidad que lleva adelante a partir de una destreza permanente.

A fin de realizar diferentes obras, la jujeña utiliza la porcelana fría en objetos decorativos y personajes que convierte en cotillón con un toque especial, porque se considera admiradora de las labores hechas a mano.

DELICADOS SOUVENIRS | EL TRABAJO REALIZADO EN SERIE CON DISTINTOS APLIQUES Y TERMINACIONES.

Desde el año 2015, trabaja en piezas, pero desde su niñez encontró en esta actividad, una distracción con beneficios relajantes. "Un día dije me gustaría trabajar de esto y enseñar. Me inscribí en la Sarmiento y así fue que se me dio por aprender un poco de todo", expresó Luna. "Formar algo bello te da una satisfacción única y trabajar con mis manos lo defino como una bendición", aseguró la artesana que elaboró toda clase de adornos para fiestas infantiles y casamientos.

Desde lápices decorados, pasando por velas personalizadas hasta souvenirs de dibujos animados, su labor es realizada en el calor de su hogar. Pero el inicio de todo fue gracias a unas guitarras eléctricas que creó con cariño para el cumpleaños número 18 de su hijo. "Es un trabajo al que le tenés que dedicar tiempo. Medir, buscar referencias o imágenes de lo que se quiere hacer. A veces tengo que tallar telgopor, si la pieza a elaborar es un poquito grande o si lleva mucha porcelana, porque si no lo hago de esta manera, puede quedar muy pesada si el adorno es por ejemplo para torta", explicó Luna, quien para teñir la masa, aplica colorantes, acrílicos, témperas y anilinas.

Y además propone sus piezas artesanales de acuerdo al momento del año. "Ahora con el regreso a clases, me inclino por el forrado de cuadernos con goma Eva y lápices decorados con el mismo material; después para Pascuas es diferente y así en orden también tienen trabajos libres donde se emplean otras técnicas", destacó.

"Hay personas que hacen porcelana y hermosos trabajos personalizados. Ellos tuvieron la oportunidad de ir a escuelas de artes o pagar cursos, yo lo que aprendí mejor fue en revistas y de un curso en el barrio. Una vez me animé a asistir a unas clases pagas, pero no pude continuar en aquellos tiempos", contó Luna.

EL REY DE LA SELVA | LABOR DETALLADA PARA UN “PRIMER AÑITO”.

"Uno pone todos sus sentidos y requiere mucha concentración. Te ayuda a mejorar la habilidad, la manipulación de la masa. Se puede trabajar en casa con esto o tenerlo como hobby y terapia", recomendó.

Al final, resulta dúctil esta experiencia con la masa fina que le permite desenvolverse de un modo libre a la hora de elaborar con sus manos lindos regalos y adornos. "Soy una agradecida de que personas que pasaron por mi vida aprendieron y hoy están haciendo cosas lindas y vendiendo sus productos. Y que esto me ayudó en una etapa importante de mi vida con la economía de mi hogar y lo sigue haciendo, así como contar con el apoyo de mi familia", detalló. "La gran satisfacción es ver que de algo sin forma, se termina haciendo una pieza con las propias manos y -que a eso- le das magia y vida", finalizó.