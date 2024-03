La crisis redujo las adopciones y elevó el abandono de mascotas

Para ayudar al Hogar San Roque, hacerlo a la cuenta de Gabriela Baduzzi de Banco Macro, alias: HOGAR.SAN.ROQUE.JUY

Una realidad que sucede y que no muchos tienen conciencia plena, es la crisis por la que están atravesando decenas de ongs de rescatistas que, a pulmón y en silencio, dan refugio o cientos de perros y gatos que son abandonados en las calles o maltratados en distintos puntos de la provincia.

La solidaridad y ayuda de los jujeños nunca falta cuando se trata de colaborar en causas nobles como estas pero la coyuntura social y económica por la que atraviesa el país no sólo encareció de forma desmedida el precio del alimento balanceado, sino que, aún peor, las adopciones se redujeron llegando a ser casi nulas y por el contrario el abandono aumentó significativamente.

Esta situación comenzó a ser expresada con mucha preocupación por parte de las ongs en sus redes sociales a través de las cuales ahora se ven en la necesidad de hacer cada vez más extensivo el pedido de colaboración a la comunidad jujeña.

Pese a que son inmensos los esfuerzos que hacen los distintos refugios para cubrir la alimentación de las mascotas ya nada resulta suficiente. La inflación encareció por demás los insumos que utilizan. Por ejemplo, las bolsas de alimento balanceado que se conseguían a $4.500 en septiembre del año pasado, en diciembre pasaron a costar $15.000 o más, dependiendo la marca y características del producto.

"Apenas pudimos recaudar para comprar 37 bolsas de alimento, lo que significa comida para casi 4 días ya que comen 10 bolsas por día", publicó el jueves el Hogar San Roque en su cuenta oficial de Facebook en la que especificaron también que al tener a su resguardo a casi 650 perros necesitan 150 para cubrir 15 días de alimentación.

Según la información proporcionada por el hogar en sus publicaciones actualmente, gracias a la compra por mayor, llegaron a conseguir a $13.800 cada bolsa. Entonces, al requerir 150 para cubrir 15 días de alimentación necesitan $2.070.000, es decir más de $4.000.000 por mes. Una cifra sideral que el Hogar San Roque debe afrontar mes a mes y que se incrementa con el paso del tiempo por la alta inflación.

Cabe destacar que lo que vive este refugio es solo un ejemplo de lo que están atravesando todas y cada una de las asociaciones de rescatistas, grupos, hogares, familias, etc. que dedican gran parte de su tiempo a este trabajo solidario y de amor para con los animales.

Narices Frías también hizo público su pedido de ayuda a través de su cuenta de Facebook al indicar que reciben cada vez a más animales abandonados. "Necesitamos ayuda para comprarles latitas de alimento húmedo, pollo con arroz, mantitas para sus cuchitas, antiparasitario, productos de limpieza, vitaminas, atención veterinaria, medicamentos etc." detallaron.

Ante esta situación, por ejemplo, el Hogar San Roque se vio en la necesidad de buscar alternativas al alimento balanceado como menudos de pollo, recortes de carne, chicharrón, pollo, etc. Muy agradecidos, a principio de año comunicaron que el hogar ya contaba con 1.040 padrinos de alimentación, pero lamentablemente no son suficientes por lo que necesitarían 1.960 más. "Te invitamos a ser padrino o madrina de alimentación de los sanroquitos para proveernos de alimento, pollo, puchero, chicharrón", publicaron también en sus redes.

Y por si no fuera poca la preocupación, la angustia e impotencia de enfrentarse a diario con el abandono y el maltrato de animales, no faltan los oportunistas que buscan aprovecharse de la solidaridad de la gente.

Desde el Hogar San Roque advirtieron que hay personas que pasan casa por casa y presentándose como integrantes de ese hogar ofrecen a la venta pipetas e inyectables para la sarna, cobrando además por sus servicios de aplicación.

Destacaron que "no sólo se trata de estafadores" sino que principalmente "son peligrosos ya que ponen en riesgo a sus animalitos ofreciendo pipetas o inyectables para la sarna. Situación grave ya que al no ser veterinarios matriculados pueden producir intoxicaciones en ellos. El ejercicio de esta actividad sin ser profesional es un delito. No sea cómplice". Por último, en la misma publicación pidieron a aquellas personas que adviertan sobre esta estafa, que identifiquen a los responsables con fotos o videos para tomar las acciones correspondientes.

Pero la luz de la esperanza no se apaga, aún en tiempos duros como éstos la solidaridad de los jujeños está presente acercando sus colaboraciones, algunas más generosas que otras, pero eso es lo menos importante. Cada peso suma para ayudar a estos animalitos a transitar sin hambre un día más de sus vidas.

Narices Frías invita a la feria de adopción en esquina de Lavalle y Belgrano y a colaborar al CBU: 2850214640094089628918