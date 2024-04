Insumos para clubes de ciencia y digitales

La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Dirección de Promoción y Divulgación Científica-Tecnología, entregó equipamiento y objetos de librería y laboratorio a diversos clubes de ciencia y digitales de la provincia, tanto del ámbito público como privado.

Estos clubes, conformados por grupos de niños, jóvenes y adultos guiados por al menos un asesor mayor de edad, se dedican a actividades durante todo el año en torno a temas de ciencia y tecnología, en complemento a la dinámica escolar.

En esta etapa, fueron beneficiados once clubes jujeños, entre los que se destacan "Saber" del bachillerato provincial N° 3 "Doctor Marcelo Quevedo Cornejo"; "XXII", de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy; "Jóvenes en Acción Coranzulí", de la Comisión Municipal de Coranzulí; "The Disciple of the Dimitri", del colegio Nº 1 "Domingo Faustino Sarmiento"; "Los Relativos", del bachillerato provincial N° 2 "Jorge Villafañe"; "Los Pardos", del Colegio Secundario N° 54; "Yungueritos", del Parque Botánico "Barón Schuel"; "Guardianes de la Naturaleza", del colegio Santa Teresita; "Vectores", del Instituto de Educación Superior N° 11; "Club del Hospí", del Centro Educativo Domiciliario y Hospitalario; y "Club Huerta Escolar", de la escuela N° 58 "Gregorio Funes".

La entrega de los elementos se inscribió en el primer desembolso de la convocatoria para proyectos de fortalecimiento y creación de clubes de ciencia y digitales, como parte del Programa Juventudes en Ciencia y Tecnología de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología Nacional.

Una entrega de prensa oficial destacó "el continuo apoyo y asesoramiento que reciben dichos clubes por parte de la agencia".