La cruz del atrio de la iglesia de Tilcara vuelve a tener su Cristo

Juan Carlos Paredes vive en San Salvador de Jujuy y en el año cuatro o cinco veces viaja a Tilcara donde su mamá, enamorada del pueblo hace muchos años atrás, compró un terreno y construyó una casa, en la cual él y sus hermanos permanecen por varios días disfrutando de la estadía.

Podría decirse que es un vecino más en el pueblo aunque poco tiempo pasa en él. Sin embargo, muchos lo conocen y él mucho también conoce porque desde niño que repite esa rutina de viajar hasta allá para distenderse y gozar de la vida en familia.

Sus caminatas por el poblado obligadamente incluían una visita a la iglesia para saludar a los párrocos a quienes les une una gran amistad forjada en la capital jujeña, y otras veces para hacer un picadito. Esa relación le permitió estar al tanto de lo que sucedía en la parroquia.

En agosto del 2015, como todos los tilcareños, sufrió mucho el robo del Cristo de bronce de la cruz que está en el atrio de la iglesia; nada se supo hasta que fue encontrado mutilado en el río Grande cuatro meses después.

Desde entonces, la cruz se mantuvo despojada manteniendo presente el ultraje cometido, y en Paredes cada vez que pasaba por ahí comenzó a surgir una inquietud que comenzó a hacerla realidad dos años atrás y este Sábado de Gloria pudo cumplirla. A media mañana mientras se realizaba el Vía Matris por las tradicionales ermitas ubicadas en distintos sectores del pueblo, llegó hasta la iglesia cargando un Cristo que talló en palo santo (traído de Orán) sobre una cruz trabajada en eucaliptus.

BENDICIÓN | EL PÁRROCO DANIEL AMANTE BENDIJO EL CRISTO TALLADO EN PALO SANTO.

En el templo preguntó por el párroco Daniel Amante a quien presentó su trabajo y humildemente le dijo que lo hizo para la cruz del atrio. El sacerdote, muy agradecido y sorprendido por el gesto, sin perder tiempo ordenó su entronización, ante la mirada y la emoción de gran cantidad de vecinos y turistas que se llegaban a la iglesia para meditar sobre el descenso de Cristo a los infiernos y esperando su resurrección.

"Me sentía mal al observar la cruz vacía, entonces me surgió un impulso de tallar a Cristo en un tronco de palo santo que hace muchos años lo había traído de Orán. Empecé a trabajarlo, me llevó dos años porque es una madera dura, costó darle la forma correcta y porque no me dedicaba exclusivamente a ello ya que debía cumplir con mi trabajo", relató el carpintero. "No dije nada que estaba tallándolo hasta que lo terminé. Recién ahí le comuniqué al padre Daniel y él con muy buena predisposición lo hizo colocar en la cruz, lo cual fue para mí una alegría inmensa", prosiguió.

La talla de 60 cm de alto por 45 cm de ancho, y "no tiene una característica particular. Sencillamente dibujé la figura de Cristo en la madera y comencé a trabajarla".

Por estar expuesta a las condiciones meteorológicas extremas como las que se registran en la Quebrada, aseguró que la madera afrontará todas esas variables porque el palo santo "es durísimo y resistirá a todo eso". Pero para hacerla más resistente, le agregó un líquido que le permitirá estar en buenas condiciones; sin embargo, cada dos o tres años habrá que hacerle un retoque "del cual me ocuparé mientras pueda".

A sus 70 años de edad ya está jubilado de la carpintería de su padre (José) donde trabajaba, pero en su casa posee un taller donde continúa con el oficio. Su dedicación fue siempre construir muebles, "pero esto de tallar imágenes me gusta más".

Antes de emprender la labor del Cristo, para la capilla de Río Blanco (en Palpalá) hizo la tapa de la pileta bautismal; para la Virgen de Copacabana que está en el lago Titicaca y es patrona de Bolivia, trabajó su bastón, y para un barrio tilcareño le talló la imagen de la Virgen de Guadalupe.

AYUDA | JUAN CARLOS PAREDES ASISTIDO POR SU HIJO ALEXANDER EN LA LABOR.

En base a sus años dedicados a trabajar la madera, dijo que es más exigente "realizar imágenes que muebles, porque hay que moldear la madera, tallarla y trabajarla mayormente a mano, poco se usan las máquinas. Es una labor artesanal", aseguró.

Paredes no deja de sorprenderse cuando recuerda que esto de tallar imágenes comenzó tres años atrás, es un don "que lo tenía pero no lo había descubierto hasta que sucedió. Cuando trabajo es como que la mano sola hace todo", aseveró.

Más adelante, reconoció que es una persona muy allegada a la iglesia, "uno siempre se acerca a ella por uno u otro motivo, yo perdí un hijo joven y mi hermano estaba enfermo".

A media mañana cuando "estábamos colocando al Cristo, me temblaba todo el cuerpo de la emoción", confesó, "se dio todo para que estuviera en la cruz", fuera bendecido por el padre Daniel y recibiera a los feligreses que concurrían en la tarde para participar en la solemne vigilia pascual.

Paredes pidió que "Dios quiera que la gente lo cuide mucho, que le ayude y bendiga al pueblo. No dudo de que así lo hará, porque la comunidad es muy devota y religiosa".

Luego afirmó que Tilcara "me encanta, siempre vengo, aquí tengo muchos amigos y entre ellos los sacerdotes", aseguró.

Ayer, después de la procesión con el Cristo resucitado, con su señora Mónica y su hijo Alexander tenía previsto regresar a San Salvador de Jujuy donde continuará trabajando en su taller de carpintería "hasta donde pueda porque me gusta mucho".