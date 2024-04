Un mundo de lanas tejidas con personajes a crochet

En el arte del tejido, la habilidad en las manos está en juego permanentemente. Es un desafío que Bárbara Medina asume con mucho amor y creatividad.

Ella ofrece delicados trabajos que alimentan la emoción de quienes los ven. Desde su hacer, la jujeña se encuentra día a día con la aventura de ver cómo sus obras, cobran vida en numerosos personajes y prendas de vestir.

Esta destreza que brota de sus manos, es una herencia preciada que proviene de su abuela "Fanny" Figueroa y de su mamá, Noemí Alejandra Luna; de quienes aprendió lo más lindo del mundo a dos agujas.

"Soy tejedora gracias a mi mamá y mi abuela, las miraba por curiosidad cuando era chiquita. Mi abuela hacía cardigans para vender y mi mamá hace manualidades, yo me animé porque ambas me dijeron que lo podía hacer", expresó.

Desde su niñez, la emoción invadió aquél primer instante, cuando descubrió este oficio que le enseñó a ser paciente y a cometer errores, pero también a subsanarlos.

"Me explicaban con amor y a través del juego, con las agujas aprendí", comentó Medina.

En las pequeñas figuras que efectúa, se encuentran las que se resaltan en crochet y que son los denominados amigurumis, cuya popularidad gana adeptos en todo el mundo y cuyo origen se encuentra en la cultura japonesa.

Tan sólo una imagen, es referencia y guía para encaminar sus trabajos que se hacen realidad con medidas "a ojo", pero con los detalles precisos a fin de que todo salga bien.

Al ser una manualidad que lleva su tiempo, es especial porque precisa de una concentración específica que la mantiene activa.

"Me encanta tejer porque es una actividad que me desestresa. Me organizo para hacerla en los recreos y, por las noches; de 18 a 21, es cuando me quedo a terminar", expresó.

En el detalle de la labor se puede apreciar el pintado, el bordado y los accesorios que hacen la diferencia. "Para que el personaje quede bien a cada trabajo lo realizo en mi mesa o en la pieza y lo tengo todo distribuido en cajitas", reveló Medina, que logró hacer la versión tejida de Snoopy, Messi, Gokú, Ronaldo y Virgen de Urkupiña como también ramos de rosas, tulipanes y lavandas.

Este saber heredado es muy valorado para Bárbara Medina y para sus seres queridos. "Lo que me encanta de toda esta labor, es la reacción de quienes me hacen los pedidos. A veces tengo los ramos en la mano -por ejemplo- y de la gente que pasa y me dice qué bonito trabajo que hiciste. Me hace sentir bien", comentó.

Asimismo, como le pidieron prendas de vestir tejidas a crochet, Medina notó que necesitaba tener otra tela de base, por lo que esto fue lo que la motivó a seguir adelante y comenzar su formación como modista para perfeccionarse más. "Me gustaría hacer a todos los 'Rugrats', desde 'Tommy', 'Firulais', 'Carlitos', 'Phili' y 'Lili' y demás personajes; y hacerle un vestido para mi mamá y una camisa para mi papá", destacó la jujeña que agradece la posibilidad de haber aprendido este saber artesanal.