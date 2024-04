Jujuy integra el 2º grupo de provincias con más fecundidad

En doce años el promedio de hijos en las mujeres en edad fértil de Jujuy se mantuvo en 1,6 y de este modo la provincia integra el segundo grupo de mayor fecundidad en el país. Los datos surgieron de la "radiografía" aportada por el Censo 2022 que va analizando el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) con el objetivo de "indagar acerca de los principales componentes del crecimiento demográfico, como en este caso lo es la fecundidad", según indica en el informe publicado a fines del mes pasado.

Se contabilizaron 227.033 mujeres de entre 14 y 49 años en Jujuy, de las cuales 142.185 residen en viviendas particulares con hijos nacidos vivos, es decir el 62,6%; en tanto que el 37,4% no tiene hijos. La estadística no se modificó desde el Censo 2010 cuando el promedio de hijos por mujer fértil ya era 1,6. Y ahora se encuentra por encima del promedio nacional que es 1,4.

Desglosando las cifras son 84.848 las mujeres jujeñas en edad fértil sin hijos, 47.907 las que tienen 1 hijo, 42.661 las que tienen 2 hijos y 51.617 las que tienen 3 o más hijos.

El cuadro por zonas consigna que en el departamento Doctor Manuel Belgrano hay 89.831 mujeres en edad fértil, 36.575 no tienen hijos, 18.643 tienen 1, 16.836 tienen 2 y 17.777 tienen 3 o más.

Y en el caso de los de menor población, en el departamento puneño de Rinconada hay 433 mujeres de 14 a 49 años, 136 no tienen hijos, 80 tienen un hijo, 71 tienen 2 hijos y 146 tienen 3 o más.

La información que se difundió abarca todas las hijas y los hijos nacidos vivos tenidos por cada mujer hasta la fecha del Censo, 18 de mayo de 2022, y que fue relevada a partir de la pregunta 35 del cuestionario censal de población (¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos tuvo en total?).

"El censo permite conocer la fecundidad acumulada de las mujeres y facilita el cruce con variables demográficas y socioeconómicas de las mujeres que declaran haber tenido hijas e hijos nacidos vivos, de especial importancia tanto para el análisis como para la planificación social y económica", de acuerdo a lo indicado por el Indec.

Cifras nacionales

En Argentina el censo determinó 12.382.860 mujeres de 14 a 49 años, el 57,5% con hijos nacidos vivos (7.126.256) y 42,5% sin hijos. El promedio de hijos por mujer se ubicó en 1,4 y viene en descenso desde las mediciones anteriores. En el 2001 fue de 1,7 y en el 2010 fue 1,5.

Justamente el informe resalta que "el promedio de hijas e hijos por mujer que muestran los censos argentinos del tercer milenio disminuye a medida que se avanza en años censales". Pero en Jujuy durante los dos últimos censos se mantuvo.

Las provincias con mayor cantidad de hijos por mujer fértil son Santiago del Estero, Misiones y Formosa con 1,7; seguidos por las que tienen 1,6: Jujuy, San Juan, Salta, Chaco y Corrientes. Con 1,5 Tucumán, Santa Cruz y Mendoza; con 1,4 que es el promedio del país: Santa Fe, San Luis , Río Negro, La Rioja, La Pampa, Entre Ríos, Chubut, Catamarca y Buenos Aires. Por debajo se encuentran Tierra del Fuego, Neuquén y Córdoba con 1,3, y la de menor cantidad es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 0,9.

Provincias en ambos extremos

MATERNIDAD | EL CENSO DEL 2022 REFLEJÓ EL PANORAMA NACIONAL.

En la ciudad de Buenos Aires (Caba) el 57,4% de las mujeres en edad fértil no tiene hijos. Mientras que el 42,6%, es decir 356.227, tiene descendencia. De este modo se ubica como el distrito con menor promedio de hijos por mujer en la Argentina: 0,9. Comparativamente se mantiene idéntico a los datos del 2010 en que también se ubicó en 0,9 hijos por mujer que vive en el territorio porteño. Es muy por debajo del 1,4 del promedio total nacional.

En la comuna 14, barrio de Palermo, está la mayor cantidad de mujeres sin hijos (48.589) y en la comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda) son apenas 20.805. En el otro extremo, en Formosa tienen 1,7 de promedio de hijos por mujer; con un leve descenso desde el 2010 en que fueron 1,8. En Misiones el 1,7 es menor que el 1,9 del anterior censo y se completa con Santiago del Estero.

El NOA

Teniendo en cuenta la región NOA, la provincia de Catamarca se ubica en el promedio nacional con 1,4 hijos por mujer de entre 14 y 49 años. El 38,6% no tiene hijos y el 61,4% sí; tuvo un descenso muy marcado del 1,7 que se registró en el censo del 2010. También La Rioja tiene 1,4 de promedio, el universo es de 111.532 mujeres de las cuales 66.290 tienen hijos es decir el 59,4% y el 40,6% no tiene hijos; descendió un poco menos que Catamarca porque había tenido 1,6 en el 2010. En Salta el promedio es de 1,6; tuvo un leve descenso del 1,7 registrado en 2010. El 62,4% tiene hijos y el 37,6% no.

En la capital hay 176.716 mujeres de 14 a 49 años de las cuales 75.217 no tienen hijos, 32.571 uno solo, 31.624 dos y 37.304 tres o más. En Santiago del Estero está el promedio más alto de hijos por mujer de la región: 1,7; apenas por debajo del 1,8 del 2010. Mientras que en Tucumán el promedio es de 1,5; menor al 1,6 de hace 12 años. Hay 288.256 mujeres con hijos y el 39,9% sin hijos. En la capital hay 162.328 mujeres en edad fértil, 74.167 no tiene hijos, 28.772 tienen uno, 26.884 dos y 32.505 tienen tres o más.