La voz sampedreña que se oye en toda Europa

Motivado por el canto desde sus cinco años de edad, Rafael Montero lleva a San Pedro de Jujuy bien alto por el mundo.

Es que desde que era un niño, sintió el llamado del arte al ver por la televisión a los cantantes de ópera interpretar diferentes piezas musicales que jamás pudo olvidar.

Gracias a esta admiración suprema, creció en él la intención de seguir por el camino de la música, utilizando la voz como medio de expresión por excelencia.

Y entonces su carrera se inició interpretando algunas canciones que fueron el origen de su carrera actual.

No obstante, recibido como abogado en la Universidad de Córdoba, fue becado para viajar a Suiza con el propósito de hacer lo que más le apasiona, que es cantar para revelar su gran caudal emocional.

PROYECTO CULTURAL | CON CAROLE CERASI, DEL GUILDHALL SCHOOL DE FORTEPIANO.

"Hice una formación musical en Europa y me recibí de profesor en canto. Se me dio la posibilidad de aprender de la artística en música barroca", expresó Rafael Montero, el cantante jujeño que deja un halo de entusiasmo, al hablar de su canto como tenor.

Especializado en música de ópera y fascinado por la música de cámara, decidió emprender la travesía que lo guiaría a cantar con todo su corazón a partir del año 2003.

"La experiencia de viajar y de conocer otras culturas, para mí fue muy interesante porque siempre soñé con ser cantante. Puedo decir que los sueños se hacen realidad y en cualquier momento te sorprenden", explicó Montero sobre su presente, que celebra feliz entre Alemania e Inglaterra.

"Soy ciudadano residente de Alemania, donde tengo mi casa y un balcón propio en Inglaterra. Europa es muy lindo de admirar pero llevo conmigo a San Pedro, a donde quiera que voy", comentó este artista que resguarda su amor por la tierra que lo vio nacer.

Actualmente se encuentra orgulloso de su labor en el universo de la producción musical, a tal punto que se involucró en una propuesta vinculada a la historia jujeña.

LA VOZ AMERINDIA EN EUROPA

"Estando en Europa, logré interpretar muchos personajes para la ópera pero también incursionar en lo que es el detrás de escena y ahora estoy trabajando en una obra con esencia de Jujuy, en la que tengo pensado estrenar obras que se encuentran en cilindros de cera, que son soportes de audio con sonidos del año 1905. Mi idea es hacer una ópera contemporánea, pero basada en los sonidos indígenas que son antiguos para retomar y revalorizar lo que somos", contó el tenor que regaló su voz a espectadores de Suiza, Alemania, Inglaterra, España, Italia y Portugal a lo largo de veintiún años.

"Es un orgullo llegar a estos lugares desde mi San Pedro y demostrar que Jujuy no es sólo carnavalito o que como paisaje tenemos sólo los de la Quebrada; sino que somos también selva y yungas, con nuestros indígenas y el arete guazú, que nos dejaron su rica historia", comentó Montero, quien compartirá sus raíces en el sentimiento sonoro, al otro lado del océano.

"Aprendí a transmitir con mi voz, los sentimientos", dijo el artista que siente atravesar dimensiones desde lo más profundo de su ser, cada vez que interpreta composiciones clásicas.

La exigencia consigo mismo es uno de los rasgos bien marcados en este sagitariano que al cantar se transporta a un mundo mágico donde un oasis de sensaciones lo envuelve feliz.

ORGULLOSO | EL TENOR SAMPEDREÑO QUE LLEVA EN SU CANTO A SUS ANTEPASADOS.

Porque desde sus inicios con la representación musical, disfrutó de las voces operísticas que fueron influencias para recrear obras francesas, por ejemplo, en su primer festival donde debutó homenajeando a Johann Sebastian Bach.

"Soy tenor y contratenor. A mi voz la defino como liviana, diferente, por eso trato de darle expresividad y con otros pares aquí, compartimos un hermoso intercambio cultural porque juntos podemos enriquecer cada presentación", destacó.

Al tenor sampedreño le encanta regalar arte pero también entiende que es un trabajo y no un hobby, ya que lo ejerce con todo el respeto, valorándolo desde el primer momento.

Por eso mismo, cuida su voz como herramienta natural que depende de sus emociones y de tener un cuerpo sano. Y que, además, se constituye en el medio innegable con el que logró conocer toda Europa.

"Lo que más me gustó de mi recorrido por las ciudades europeas fue París. Es un lugar al que siempre vuelvo. Me gusta practicar el idioma e ir comiendo croissants por la calle, con lluvia, sin lluvia, es hermoso", describió el artista que no deja de extrañar su tierra, ni el optimismo, ni la calidez de la gente que abrazó desde su cuna.

"La amabilidad de la gente sampedreña, que sea muy abierta, el calor, eso añoro; por supuesto, mi familia, las palmeras, las flores tropicales, los calores, salir con amigos y escucharlos", relató este tenor que vive el hoy como un valioso tesoro.

"Cada uno tiene que perseguir sus sueños, ya sea estudiar o trabajar y dedicarse a hacerlo con ganas. Creo que si uno se equivoca, la vida nos da una segunda o tercera oportunidad para hacerlo mejor, sólo hay que animarse", afirmó este cantante que lleva consigo a la "Perla del Ramal" natal a donde quiera que elija ir.