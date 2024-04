Desalojaron a alumnos de la asociación Aprem

Difíciles momentos vive la gran familia de la Asociación para la Rehabilitación Motora e inclusión educativa (Aprem) al hacerse efectiva la orden de desalojo de la institución, mediante expediente caratulado "Desalojo: Estado Provincial-Fiscalía de Estado contra Asociación para la Rehabilitación Motora", lo que provocó angustia y dolor en los chicos que rompieron en lágrimas, en los padres que hicieron escuchar su clamor y en el personal docente y directivo, que pidió que se revea la medida y que las autoridades den respuesta con la entrega de un terreno, que desde hace varios años vienen solicitando.

Cabe acotar que días después de tomar estado público la crítica situación, la directora de Aprem, Lorena Ladrú, fue convocada a una reunión que se realizó en el municipio, de la que participaron autoridades de los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano de la Provincia, además de la diputada provincial Gisel Bravo y el funcionario municipal Marcelo Castro, quienes luego de escuchar las palabras de la responsable de Aprem, expresaron que buscarían algunas propuestas, como el alquiler de un inmueble ya que por el momento no hay posibilidad de la entrega de un terreno.

Otra de las propuestas de los funcionarios generó malestar y reacción en los padres, ya que de acuerdo a lo expresado por la directora, dieron a entender que para que los alumnos no pierdan días de clases y rehabilitación, se los traslade a otras instituciones. "Ellos tienen toda su trayectoria escolar, pedimos que se pongan en el lugar de los alumnos. Pedimos un poco de sensibilidad y empatía. Son veintisiete años desde que se fundó Aprem, pretender separarlos y llevarlos a otras instituciones no es la solución", dijo Ladrú.

RECLAMO | PADRES, ALUMNOS Y DOCENTES SE MANIFESTARON EN CONTRA DEL DESALOJO.

Cabe acotar que el día que se realizó la reunión en el municipio, los padres juntos a sus hijos, llegaron portando pancartas hasta la plaza General Belgrano y se apostaron frente al municipio. Los papás sostuvieron que seguirán pidiendo respuestas al Gobierno, y no permitirán que jueguen con la vida de sus hijos y apelarán a los derechos humanos porque pueden ver una clara discriminación hacia sus hijos que tienen discapacidad.

Finalmente, Lorena Ladrú manifestó que desde el año pasado vienen poniendo en conocimiento de las autoridades sobre un posible desalojo, "y finalmente recibimos una orden. Llevamos 27 años trabajando para la comunidad con alumnos de los distintos barrios de San Pedro de Jujuy y de toda la zona rural. Aquí, les brindamos un servicio como corresponde, reciben contención, afecto. Nos duele este accionar porque no sabemos a dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a seguir trabajando para ellos. Me pregunto por qué se ensañan con los más vulnerables, los chicos no tienen una obra social. Sabemos que las otras instituciones no los van a recibir porque ellos están facturando y los padres de nuestros alumnos no tienen obra social para facturar".

La directora lamentó la situación e insistió en la necesidad de contar con un terreno. "Este es un año donde nuevamente nos toca luchar por nuestra institución. Son veintisiete años pidiendo un terreno, un lugar propio. Se le pidió audiencia al intendente y nunca respondió. Tenemos todas las notas. Pedimos un terreno, no una casa construida. Un terreno que ellos se merecen, una casa propia que levantaremos ladrillo por ladrillo, los padres siempre nos están apoyando y se comprometen a levantar la institución. Para ello es necesario nuestro terreno", finalizó.