Exitosa apertura de la muestra colectiva “Arte Fusión”

La fría noche de la "Tacita de Plata" se colmó de luz y talento con la presencia de una pléyade de artistas de toda la provincia que, en la noche del viernes, participaron de la apertura de la muestra colectiva "Arte Fusión". Esta mágica colección de obras en pintura, artesanía y fotografía, entre otras disciplinas, permanecerá abierta al público hasta el 4 de mayo en los recintos de "Culturarte" para el deleite de los amantes de la cultura y para todos aquellos que necesiten un relax emotivo, generado desde la nobleza y dones de estos artistas de nuestra tierra.

EXPOSICIÓN | “ELLA LA FLOR MÁS BELLA”, DE NÉSTOR HUMACATA.

Esta feliz experiencia fue organizada por la docente y artista sampedreña Beatriz Varela, quien convocó, con la ayuda de otros entusiastas hacedores de cultura, a los protagonistas de esta muestra, en la que puede disfrutarse de un recorrido por colores, texturas, imágenes y por sobre todo, mensajes dignos de ser interpretados desde las ventanas del alma. Como invitados especiales, asistieron los artistas convocados para esta instancia, además de la presencia de autoridades del área.

El arte es magia, talento, entrega pura de quienes son capaces de percibir aquello que se esconde detrás de lo cotidiano y lo expresan desde la generosidad de ese don especial del arte, y bajo este concepto, la velada contó con las voces de artistas que musicalizaron el encuentro con un especial repertorio, además de la presencia del picaresco personaje interpretado por Walter Javier Cortez que acompañó a la concurrencia durante el recorrido, brindando desde la actuación, su calidez y sonrisa conmovedoras, en un clima de reencuentros y pleno disfrute.

ROBERTO ALBIZU Y SU OBRA “SAN ANTONI

Los asistentes compartieron un ágape amenizado por los testimonios de los artistas, las miradas contemplativas de los visitantes de la muestra y el diálogo entre público y autor para desentrañar los cuantiosos mensajes expresados y ocultos en las obras.

En el acto de apertura, Beatriz Varela destacó la inmensa felicidad de poder traer esta muestra al tiempo de agradecer a los responsables del salón cultural por la invitación. "Esta muestra es una fusión de dos muestras que se hicieron en San Pedro de Jujuy, la primera para la Semana de la Mujer, denominada 'Mujeres, amigas del arte 2023', donde estuvieron artistas de vasta trayectoria de toda la provincia.

“LAS LAJITAS”, DE JUAN JOSÉ CÁNEPA

La segunda se realizó en noviembre donde tuve el privilegio de contar con artistas de renombre, en la muestra denominada 'Somos Arte, somos fusión'. Marcelo Coca me propuso traer esa muestra a 'Culturarte', decidí fusionar las dos muestras y traerlas. La idea es mostrar obras de toda la provincia. La mayoría ha renovado las obras y es bueno que esta sala pueda incentivarnos a más y aposté a esto, porque me interesa unirlos en este punto", expresó el alma mater de esta propuesta cultural. Luego acotó que en estos momentos donde hay mucha discordia, agresión, diferencias, apostó a la unidad a través del arte. "Junto a mi esposo, hicimos este esfuerzo económico en todos los aspectos. Con una carga emocional también porque es un desgaste pero feliz porque me llena el corazón. Agradezco a todos los artistas porque sin ellos esta muestra no hubiese sido posible. Esta muestra es el agradecimiento a los cincuenta y un artistas que hoy exponen. También agradezco el aporte del artista Alejandro López", dijo Varela.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Provincia, José Domingo Rodríguez Bárcena, expresó su beneplácito por la muestra. "Qué lindo es sentir esta energía en este lugar. Ver circular a tanta gente que se convoca con esta finalidad tan noble y ustedes circulando en esta casa de puertas abiertas para que sucedan estas cosas. Muchas gracias, Beatriz, por traccionar esta muestra, por el trabajo para lograr este fin. Es trabajo de gestión cultural puesto en movimiento. Gracias también al equipo del Centro Cultural, por el montaje, que permite que fluya, que habla de diversidad en Jujuy, de la gran potencia y la gran variedad de propuestas en contacto intergeneracional, la experiencia de quienes han transcurrido un camino largo a través del tiempo con el compromiso con su obra, la gente más joven que se fue sumando y que conformamos de esa manera este gran potencial y toda esta muestra que podemos apreciar hoy".

Los artistas

DINAMISMO | “BAILE DEL TORITO”, DE NICOLAS BREE.

Participan de la muestra Andrea Campos, Beatriz del Rosario Ponce, Beatriz Elizabeth Varela, Cecilia Espinoza, Claudia Esperanza Jerez, Nahuel Condori, Daniel A. Costas, Daniel Ruiz, Fabián Velásquez, Fabricio Carrizo, Fabricio Kalisaya, Facundo Cañazares, Félix González, Flor García Otta, Froilán Colque, Gabriela Gaspar, Gurmencinda Dina Clemente, Gustavo Aguirre, Isabel Anahí Meneses, Isidro Juan M. Ramos, José Urzagasti, Juan José Cánepa, Julieta Caorlin, Julio Contreras, Leo Pantoja, Lorenzo Toro, Luis Cáceres Chacón, Luis Mac Farling (Salta), Marcelo Coca, Marcelo Hoyos, Margarita Muñoz, Mario Sandoval, Marta Navarro Bertolone, Mateo Torres, Mirta Vedia, Nazario Veliz, Néstor Humacata, Néstor Rodolfo Peralta, Nidia Roa Paredes (Salta), Nora Ruiz, Oscar Zerpa, Pablo Lucas, Roberto Albizu, Rosario Gaspar, Santiago Negretti, Sergio Calisaya, Sergio Zago, Silvina Jerez, Tomás Bree y Alejandro López.