Intergremial mostró malestar por mecanismo de paritarias

La Intergremial se reunió ayer en el Cedems para expresar su preocupación en cuanto a la modalidad de paritarias. Los gremialistas se mostraron molestos por falta de propuestas concretas al señalar que los estatales se ven vulnerados con la pérdida del poder adquisitivo.

El Ejecutivo provincial se está reuniendo con diferentes sectores, pero "se han hecho reuniones vacías de contenido y no se hizo ninguna oferta", fueron algunos de los comentarios de los referentes de este espacio sindical.

La primera en prestar declaraciones con la prensa fue la titular del Cedems, Mercedes Sosa, que comentó la preocupación del sector de educación porque "hay indignación por un mecanismo de paritarias que está totalmente viciado, nos convocaron la semana pasada para pedirnos a cada uno de los sindicatos que expresemos cuáles son nuestras solicitudes y demandas".

El gremio docente ha manifestado en reiteradas oportunidades que "la petición al Ejecutivo fue siempre de cobrar al equivalente de lo que representa la canasta básica (casi $700.000)". Luego agregó que "no tenemos respuestas hasta el día de la fecha y nuestros representados nos están pidiendo respuestas y porque no se convoca a paritarias para dar una resolución de lo que propondrá el Gobierno provincial".

Los educadores empezaron el ciclo lectivo con un recorte del Fonid que "eran acerca de unos 28 mil por cargo". "En estos momentos a los docentes se están pagando los abonos y solo se garantiza trayectoria hasta 60 kilómetros", sostuvo agregando que "si el docente debe viajar más de una vez a localidades del interior, tiene que pagar con el aumento del transporte tanto urbano como media distancia, esto significa un recorte más".

A su vez, Susana Ustarez, secretaria general de Apoc, se encargó de desvelar algunos temas que son "muy preocupantes". "Hay déficit en las estadísticas que no reflejan la realidad pero aun con esas estadísticas me toca decir que el año pasado los salarios en Jujuy perdieron 100% contra la inflación, de eso no se ha recuperado nada, el 30% de aumento que se dio en febrero nosotros lo consideramos la pérdida que hubo en diciembre", apuntó y subrayó que "podemos decir que el 2024 no empezó a ser atendido en paritarias, si lo fuera, igualmente estamos por debajo de la inflación de nuevo porque el acumulado de inflación tanto nacional como provincial excede los 50%".

Por otro lado, Sebastián López, del Seom, señaló que "tuvimos y tenemos marchas por distintos motivos, todos impulsamos la paz social, y hoy se demuestra que era un eslogan".

El gremialista de los municipales recalcó que "si queremos paz social, no alcanza con llamarnos a última ahora, necesitamos consenso y pedimos a los funcionarios que hagan una correcta lectura de la crispación social en la provincia porque en cualquier momento puede explotar esto".

Salud en crisis

El sector de salud no queda exento de esta crisis económica ya que los profesionales llevan casi un mes de lucha. El titular del gremio Apuap, Nicolás Fernández, dijo que "la provincia cuenta con los fondos suficientes para dar respuesta a lo que planteamos, estamos a 16 de abril y no tenemos ninguna propuesta de recomposición salarial pese a que hay recursos para la administración pública".

Los nucleados a la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública entienden que "el Ejecutivo provincial solo en tres meses 180 mil solo en materia de coparticipación, a eso hay que aumentar la recaudación propia que también incrementó, entonces no hay un problema económico sino es político del Gobierno en descargar sobre las espaldas de los trabajadores. Tenemos que ser convocados urgente y que haya un ofrecimiento salarial que parta de un análisis real de la Provincia, porque ocultan los números".