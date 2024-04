El periodismo que no envejece

Las constantes trasformaciones digitales, la velocidad con la que avanza la tecnología y los cambios que se van dando en la forma de comunicarnos, nos interpelan como medio de comunicación y nos impulsan a repensar los contenidos y reinventar la forma de informar y llegar a los lectores.

Y es que con esta gran transformación global, no solo mutaron los formatos, y los contenidos si no que fundamentalmente cambiaron las audiencias, sus demandas, intereses y necesidades. Hoy el uso de internet y el acceso que tenemos a través de los dispositivos móviles, a toda hora y en cualquier lugar, nos pone en jaque, especialmente a la prensa gráfica que a diario debe buscar la forma de sostenerse en el tiempo, en un momento en que, además, hay una crisis de lectura particularmente en las nuevas generaciones.

Con el objetivo firme de seguir vigente y acompañando esta serie de mutaciones, El Tribuno de Jujuy ya hace casi 16 años decidió sumar su página web, y de la mano de un gran equipo de periodistas comenzó a desandar el nuevo mundo de la comunicación digital, explorando nuevas plataformas, logrando posicionarse rápidamente entre sus pares de la provincia y la región.

Pero lejos de quedarse atrás, la edición impresa también fue caminando a la par buscando ofrecer propuestas más atractivas, contenidos de calidad y sobre todo información confiable y lo más completa posible, en contextos donde estas cualidades muchas veces se relegan por priorizar la inmediatez.

El eje siempre estuvo puesto en la gente, pensar en el jujeño como protagonista. Es así que, en los últimos años, se incorporaron nuevas secciones, muchas de ellas dedicadas exclusivamente a contar historias, historias de superación, de vida, las problemáticas de un barrio, las necesidades de los vecinos, sin dejar afuera a las instituciones que tanto aportan a la comunidad. Vale decir que dos de estas secciones, el año pasado, fueron declaradas de Interés Municipal por el Concejo Deliberante capitalino, por su sentido social y compromiso con las minorías.

En esta misma línea, el gran bastión que siempre ha sostenido a este matutino es su presencia en las localidades del interior, con corresponsales que narran de primera mano los acontecimientos que suceden en cada punto de la provincia, posicionándonos como uno de los medios de mayor cobertura en la geografía local.

Hoy cumplimos 44 años y pese a saber que la prensa gráfica no atraviesa su mejor momento, como periodistas nos proponemos defenderla, ofreciendo un buen producto, de calidad, sosteniendo un formato que no envejece, si no que se transforma.