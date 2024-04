Investigadores de Conicet expondrán su actividad

Tras el anunciado recorte en Conicet que implicó la reducción de becas y congelamiento de presupuestos al igual que en universidades estatales, Jujuy está en alerta y hay incertidumbre. Si bien no parece haber bajas en cargos administrativos como hubo en otras provincias, las becas no fueron las mismas, algunas están pendientes. Se prevé un Festival Federal en Defensa de la Ciencia este sábado, en el que también habrá exposición para difundir su contenido.

Tras el anunciado recorte en Conicet que implicó la reducción de becas y congelamiento de presupuestos al igual que en universidades estatales, Jujuy está en alerta y hay incertidumbre. Si bien no parece haber bajas en cargos administrativos como hubo en otras provincias, las becas no fueron las mismas, algunas están pendientes. Se prevé un Festival Federal en Defensa de la Ciencia este sábado, en el que también habrá exposición para difundir su contenido.

Las medidas anunciadas preocuparon a la comunidad científica de Jujuy ante la falta de presupuesto en el Conicet, recorte de becas y el congelamiento de partidas, por lo que investigadores y personal se reunieron hace poco para visibilizar la problemática en Plaza Belgrano. Se teme que los diferentes centros y equipos de investigación no puedan concretar sus trabajos y que se afecte a los administrativos.

En Jujuy hay cinco centros de investigación del Conicet: Instituto de Datación y Arqueometría (Indya), Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento en Energía en Jujuy (Cimeju), Centro Interdisciplinario de Investigación en Tecnologías y Desarrollo Social para el NOA (Ciited), y la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades (UE Cisor).

Además de estos cinco institutos hay otros cinco en Salta que dependen del Centro Científico Tecnológico del Conicet Salta - Jujuy CCT. En la provincia la mayoría de estos institutos es de doble dependencia, universidad y Conicet, y uno de quíntuple.

"No hubo recorte en los cinco institutos de Jujuy, hasta ahora no hubo una baja de contratos del artículo 9. En Salta me parece que sí hubo una persona que le dieron de baja, pero no ahora sino anteriormente, entró dentro del recorte del Gobierno nacional", explicó Federico Fernández, licenciado en Antropología y doctor en Ciencias Sociales, quien es director de la Unidad Ejecutora Cisor.

El artículo 9 se refiere a un cargo administrativo. Por ello consideró que en el Cisor tienen una sola persona con ese artículo, que de ser dada de baja en su contrato sería muy perjudicial, porque lleva toda la administración del Instituto. "No se dieron de baja contratos, pero sí estamos en alerta porque hay constantemente información cruzada, rumores de que va a venir un nuevo recorte", explicó Fernández.

Recordó que hubo un concurso de becas como todos los años con una plaza de 1.600 a nivel nacional, y al asumir el nuevo gobierno decidió que serán solo 600 becas a partir de agosto del 2024. Del Cisor presentaron varios concursantes e ingresó a Conicet una becaria por orden de mérito, dando cuenta que se redujo a menos de la mitad la cantidad de becarios a nivel país, uno de los recortes anticipados.

Fernández explicó que todos los centros de investigación continuarán en alerta por la compleja situación a nivel nacional como toda la Administración Pública Nacional, pero en otro régimen debido a que la investigación implica trabajo de campo que supone relevamientos y depende de otros factores como el climático.

El Cisor

La UE Cisor, que cumplió recientemente ocho años y encabeza el antropólogo Fernández, cuenta con 12 investigadores que son de Conicet y 6 investigadores adscriptos de la Universidad, 15 becarios y siete personas de apoyo, según Fernández.

El Cisor tiene un proyecto institucional de la unidad de investigación denominado "Bienes culturales y patrimoniales en Jujuy, identificación, difusión y comunicación participativa", y se trabaja mucho con redes de estudios sobre fronteras andinas. Dentro de la Unidad de Investigación cuentan con varias disciplinas científicas, hay antropólogos, arqueólogos, comunicadores sociales y dentro de ese gran proyecto se hacen diversos trabajos de investigación y la mayoría participa de dicho eje de trabajo.

Recientemente se lanzó hay un video documental denominado "Rastros del pasado en las Yungas de Jujuy" , que se estrenó el día 26 de marzo, fue realizado por investigadores del Cisor encabezado por la arqueóloga Gabriela Ortiz, cuyo equipo realizó un importante hallazgo arqueológico sobre poblaciones que vivieron hace dos milenios en esta región.

El trabajo al igual que otros estudios, entre ellos cuadernos para uso de docentes y estudiantes que se pueden bajar en forma gratuita de la página del Cisor, https://cisor.conicet.gov.ar/.

En Jujuy y Salta, hasta ahora no cayeron contratos

Por su parte, Laura Golovanevsky, directora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Tecnologías y Desarrollo Social para el NOA (Ciited), Unidad Ejecutora Conicet, explicó que en realidad ninguna Unidad Ejecutiva de Salta ni de Jujuy tuvieron bajas. "Hemos sido uno de los pocos CCT que no ha tenido personas que se le haya caído el contrato, fueron dos o tres en todo el país que tuvieron esa situación".

Sostuvo que sí se redujo la cantidad de ingresos que afecta las posibilidades de nuevos becarios. "En otros centros, becarios están renunciando o están buscando otras alternativas, sobre todo aquellos que tienen por ahí carreras de una inserción más fácil en el sector privado, ingenieros. Nosotros no hemos tenido hasta el momento bajas y tenemos por ejemplo dos personas que estaban esperando ese ingreso y no hemos tenido novedades", dijo respecto a unos becarios.

Ciited cuenta en Jujuy con 45 investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), además de becarios. El Ciited tiene diferentes líneas, una que estudia Tecnología de los Alimentos, investigaciones vinculadas al laboratorio, a cultivos andinos, a plantas aromáticas y medicinales; otra en historia con una investigadora experta en peronismo y otros que hacen historia económica del siglo XIX.

Golovanevsky integra un grupo que estudia temas vinculados al empleo, informalidad, economía popular, feria, pobreza o condiciones de vida. Otro grupo realiza investigaciones en la línea de comunicación alternativa y comunitaria.

Festival

Anunció que para el sábado, de 17 a 22, organizaron un Festival Federal en Defensa de la Ciencia Argentina denominado "Elijo Crecer Ciencia X Argentina", que se realizará en el anfiteatro "Las Lavanderas" del Parque Lineal Xibi Xibi. Será un festival solidario y feria de ciencias que contará con bandas de música y actividades culturales, stands para que se conozcan investigaciones en Yungas, Valle, Quebrada y Puna; juegos, ensayos y experimentos. Se prevé hacer una donación a un merendero por lo que piden colaborar con alimentos y útiles , y sortearán publicaciones.