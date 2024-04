Profundo dolor en Perico por la adolescente fallecida por Dengue

La ciudad de Perico no sale de la consternación y es que momentos de dolor se viven en esa localidad ya que en las últimas horas Clara Vilca de tan solo 15 años de edad falleció a causa del Dengue confirmaron sus familiares.

Según las primeras informaciones la menor llegó sin vida al hospital alrededor de las 22.30 del martes luego de haberse desmayo en su casa.

Se supo que los médicos que se encontraban de guardia en el hospital Arturo Zabala de Perico constataron el deceso de la menor quien ya había recibido atención médica un día anterior porque presentaba dolor abdominal, fiebre y se encontraba deshidratada, en el ingreso el diagnóstico era "posible caso de dengue por nexo" ya que la madre de la menor transito la enfermedad hace una semana.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Alicia Torres tía de la menor, quien confirmó que “recién luego del deceso se le hizo un análisis de sangre para determinar si se trataba o no un cuadro de dengue y el resultado nos dieron ayer a las 2 de la tarde. Mi sobrina ingresó el lunes porque se encontraba muy mal y solo la tuvieron con suero toda la tarde y a la noche la mandaron a la casa, le dieron para que su mamá le prepare sales de rehidratación y paracetamol.”

“El martes mi sobrina estuve bien durante toda la mañana, más animada y luego del mediodía fue a hacer la siesta y para la noche pidió cenar una sopa y después le hizo seña a su mamá que no podía respirar por lo que ella decide llevarla otra vez al hospital. Cuando estaba ayudando a vestirla, ella se puso de pie para ponerse el pantalón y cayó desplomada en la cama y no podía reanimarla. Llamo al Same y nadie le contestaba por lo que llamo un remis y con ayuda la subió al auto para llevarla al hospital y llego sin signos vitales”, agregó.

La mujer añadió que intentaron reanimarla sin éxito y que recién ahí le extrajeron sangre para hacer un análisis cuyo resultado estuvo recién el martes alrededor de las 14. “Mi sobrina murió el lunes a la noche y nos dijeron recién a las 2 de la tarde que confirmaban que murió por dengue, que fue un paro cardiorrespiratorio por hemorragia interna producida por dengue pero no quisieron entregarnos el resultado sino que todo fue de manera verbal. El cuerpo de Clarita nos entregaron recién después de las 18 cuando ya llevaba casi 24 horas fallecida, nos dijeron que había que confirmar si era dengue o no porque si el resultado era negativo había que hacer autopsia.”

Aseguró que el hospital Arturo Zabala se encuentra colapsado de la gran cantidad de personas que acuden allí con síntomas de dengue y que deben esperar muchas horas para recibir atención.

Esta sería la segunda muerte por dengue en la provincia de Jujuy. El primer deceso se habría producido en la ciudad de Libertador General San Martín.