Gustavo Bouhid: "Jujuy declaró la alerta sanitaria por dengue"

Los casos de dengue están creciendo a pasos agigantados, tanto en el país como en la provincia, donde ya se acumulan casi 3.300 infectados por la enfermedad. En ese contexto, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, sostuvo hoy a El Tribuno de Jujuy que las guardias por ahora no están saturadas, aseguró que la provincia no hará campaña de vacunación contra el dengue y que la adquisición de repelentes "es un tema individual".

¿Cómo ve la situación del dengue en Jujuy?

Estamos viviendo un brote coincidente con el resto de Latinoamérica. Tiene muchos casos, Brasil, Paraguay, Bolivia y obviamente argentina. Los casos vienen en aumento en el país, por ende también en la provincia, y ese aumento lo que hace es que nosotros declaremos ahora la alerta sanitaria por dengue. Es muy importante que la gente haga la parte que le corresponde. La población debe estar informada, debe saber qué hacer y también a donde dirigirse siempre que tengan la actitud civil de colaboración con el sistema. Hay que recordar que a esta enfermedad la transmite el mosquito, por lo tanto una de las acciones que tiene que hacer la sociedad civil es tratar de eliminar todo lo que signifiquen los huevos del mosquito, que están fundamentalmente en el agua estancada. Esto implica desde los floreros de los cementerios, las cubiertas que están apoyadas en los techos de chapa o las botellas vacías que juntan agua estancada, las tapitas de gaseosas. Hay que tener cuidado con todas estas cosas.

¿En qué consiste la alerta sanitaria por dengue y desde cuando está vigente?

Ya la declare ayer con una resolución ministerial. Esta medida es para que la población esté alerta, aumentar el alerta en todos los niveles, tanto en el primer nivel de atención como en las guardias, que van a tener mayor cantidad de consultas y mayor cantidad de gente que va a estar requiriendo la asistencia sanitaria.

¿Hay guardias saturadas en Jujuy por el brote de dengue?

No, la atención está normal en todos los hospitales. Obviamente hay mayor consulta en las guardias por la cantidad de pacientes con fiebre, lo que genera mayores demoras. Por eso es importante por un lado todo lo que tiene que ver con el huevo del mosquito, pero después está que la gente conozca cuales son los síntomas de la enfermedad. Hablamos de fiebre, dolor retrocular, dolor de todas las articulaciones y de los músculos. El 85 por ciento de los casos cursa la enfermedad con estos síntomas, que son leves, y se pasa con prescripción médica de Paracetamol y reposo.

¿Cuáles son las alertas de la población para concurrir a la guardia?

Es el caso de la hemorragia, que actualmente se da en la nariz o en la boca, o el dolor abdominal muy fuerte y los vómitos. Cuando el cuadro se complica con estos síntomas es probable que el paciente tenga dengue hemorrágico.

¿Cuántos muertos por dengue tiene actualmente la provincia?

Solamente uno confirmado. Ayer se confirmó que la niña de Perico se transformó en la primera muerte confirmada y hay una sospecha no confirmada aún de un caso en Libertador. Seguramente va a ir en aumento, tenemos más de tres mil casos y hasta ahora solo una fallecida confirmada.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno de Jujuy para garantizar los repelentes que están escaseando?

Nosotros tenemos un sistema público de Salud y obviamente a nuestros trabajadores tratamos de protegerlos pero la gente, ante esta demanda, está consiguiendo lo que puede. No hay una posición oficial en conseguir repelentes porque esto es individual. Vos podés conseguir, pero si no tenés la conciencia de usarlo, no sirve de nada. Nosotros sabemos que la mayor cantidad de contagios en San Salvador de Jujuy está en Punta Diamante, Malvinas, San Pedrito y Alto Comedero. En esos lugares ya hay transmisión de dengue, esto significa que el mosquito puede ser sano o enfermo. En estos barrios más Perico, Monterrico, El Carmen y algunos barrios de Libertador son los que hoy están con mayor cantidad de casos. En estos lugares la preocupación debe ser mayor todavía.

¿Jujuy planea aplicar la vacuna contra el dengue como ya están haciendo algunas provincias?

Las únicas dos provincias que compraron la vacuna y la están aplicando son Salta y Misiones. Yo vengo de estar en el Cofesa con todos los ministros de Salud. El ministerio de Salud de la Nación no ha incorporado la vacuna al calendario de vacunación y no la recomiendan. Se trata del órgano rector nacional que está a cargo de la vacunación. La gente tiene que saber que la vacuna está recomendada para los pacientes que ya tuvieron dengue. Necesita dos dosis de inoculación y la inmunidad se alcanza treinta días después de la segunda dosis. Por eso es importante aplicarla bajo prescripción médica. Otra cosa que estamos observando es que hay gente que está adquiriendo la vacuna en las farmacias y se las está autocolocando. Es importante que la gente sepa que esto es subcutaneo, Le han puesto en algunos casos intramuscular, por eso recomienda que la vacunación sea siempre bajo prescripción médica.