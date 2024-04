Gremios de la salud rechazan reducción del recurso humano

"Hay muchas cosas que se deben corregir antes de tratar el proyecto (de Ley de Emergencia de Jujuy) en el recinto", señaló la secretaria general de Atsa, Viviana López, luego de reunirse ayer en la Cámara de Diputados con autoridades y miembros de las comisiones de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social para su estudio.

La gremialista expresó el agradecimiento por haber sido convocado el sector de la salud "para que escuchen nuestras opiniones y posturas respecto a la iniciativa del Gobierno provincial".

En Atsa "no compartimos en absoluto la no movilidad del sueldo, sabiendo cómo está el país y la Provincia respecto a la inflación. Repudiamos el hecho de que el sueldo quede inamovible, muchos compañeros cobran un salario de $200 y $250 mil con los cuales no llegan a cubrir ni siquiera la Canasta Alimentaria".

También está en desacuerdo "en que no se produzcan nombramientos, los trabajadores se jubilan, fallecen y otros están con tareas livianas por las situaciones que afrontamos, como el Covid y ahora el dengue, por lo que necesitamos el recurso humano".

Mauricio Alvarado, secretario gremial, solicitó a los legisladores "respetar lo que expresamos sobre los artículos del proyecto de ley, los cuales afectan directamente a los trabajadores y no solo de la salud".

"Rechazamos desde Atsa el proyecto de ley, o bien se modifiquen los artículos sobre los cuales hemos manifestado nuestro reparo", agregó el gremialista.

Aparte, Rita Bustos, delegada de Profesionales Autoconvocados Universitarios de Salud, evaluó como "positiva" la reunión sostenida ayer para que los legisladores "conozcan la realidad del sector y las falencias graves en recursos humanos e insumos". La convocatoria a participar "vislumbra una mejoría para el sistema", consideró.

La postura de los sectores de la salud "es la misma y siempre en pos de la salud pública, en condiciones laborales adecuadas, mejora salarial y ámbitos adecuados, queremos terminar con la precarización laboral y otras cuestiones que nos afectan. En esto estamos todos de acuerdo, somos diferentes organizaciones pero nuestro fin es ese".

"Por más que tengamos la voluntad y si carecemos de los instrumentos, es difícil darle respuestas a la población. Coincidimos en todos los puntos de rechazo al proyecto de ley y en los que generan dudas solicitamos sean aclarados; esperemos que esto sea positivo para el sistema y para el equipo de salud en cuanto a lo remunerativo", aclaró.

Bustos afirmó que los legisladores expresaron que "serán tomadas en cuenta las sugerencias expresadas antes de que el proyecto sea tratado en el recinto, previamente nos enviarán una copia del nuevo, lo cual es una señal de mantener un buen diálogo".

Remarcó la referente que el debate y los acuerdos "deben ser claros; como actores y como cualquier ciudadano debemos saber y participar mediante nuestros representantes en la toma de decisiones".

"La situación en el país y en la provincia es gravísima en lo económico, y lamentablemente los ajustados somos los que estamos en el medio, o sea la clase trabajadora. Confiamos en que la ley que se apruebe (sería tratada en dos semanas) sea la correcta y en beneficio de los trabajadores y de una salud pública de calidad y gratuita", concluyó la gremialista.